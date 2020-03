Eiza González estrena película al lado de Vin Diesel

La mexicana Eiza González se encuentra en plena promoción de la película Bloodshot, proyecto en el que comparte créditos con actores como Vin Diesel, Sam Heughan y Dave Wilson, entre otros.

Durante la entrevista que concedió al programa Despierta América, la actriz aprovechó la oportunidad para enviar su mensaje de solidaridad y apoyo con las mujeres latinas a pocas horas de conmemorarse el “Día Internacional de la Mujer”.

“Me siento muy orgullosa del hecho de que las mujeres latinas estén levantando la voz para decir no más, no permitimos estas cosas, ponemos un límite, eso es solo el parteaguas de algo muy fructífero para la mujer latina, creo que, sin embargo, manda un mensaje muy importante para las niñas chiquitas que están viendo, que sepan que la mujer se levanta y alza la voz por sí misma, eso es algo que generacionalmente va a cambiar la historia para la mujer y estoy muy orgullosa de las mujeres mexicanas por haber tomado esta decisión y estaré apoyando completamente desde donde sea que esté”.

Previo a esta declaración, González también externó su orgullo por ser de las primeras mujeres latinas en conseguir papeles que van más allá de los personajes que regularmente se tienen predispuestos para sus colegas en Hollywood.

“Me siento completamente orgullosa realmente, para mí era muy importante y ha sido muy importante en mi carrera encontrar personajes que van en contra del arquetipo de lo que ya tienen predispuestos para las latinas, siempre siento que o tenemos que ser como las duras, malas, y no podemos tener esa profundidad, siempre hay cosas como que no enfatizan la belleza de nuestra cultura, que es ser super carismáticos y emocionales, y las mujeres tienen muchísima compasión la verdad, la mujer latina tiene eso y este personaje tenía ambas, esa parte de que es $$%#& y mala y dura en lo que hace y no necesita ayuda de los hombres, pero también tiene esa parte emocional y me sentía orgullosa porque era como la primera superhéroe mexicana, no hay allá afuera (otra), entonces, el hecho de que yo son inmigrante y puedo venir a este país y poder representar a las mujeres mexicanas para mi era muy importante, y no nada más la mexicana, sino la latina”, expresó.

Conjuntamente, el reconocido actor Vin Diesel destacó la labor de Eiza en este proyecto en el que comparten créditos. “Ella era una persona increíble, estaba tan comprometida, realmente creo que ella fue increíble en la película, ella le da vida a un personaje brillante, estoy muy orgulloso de ella”.

De esta forma, Eiza González manifiesta que más allá de ir a buscar su reconocimiento en Hollywood, lo que siempre ha perseguido es dar una nueva visión de las mujeres latinas en la meca del cine.