Eilish, Lizzo, Lipa y Cabello actuarán en los AMAs

NUEVA YORK, Nueva York

Billie Eilish y Lizzo, dos de las revelaciones musicales más grandes del año, actuarán este mes en los American Music Awards.

Dick Clark Productions anunció el miércoles nuevos números musicales para la ceremonia del 24 de noviembre, incluyendo de Camila Cabello, nominada a colaboración del año por "Señorita" con Shawn Mendes, y de Dua Lipa, cuyo álbum debut es el más reproducido para una artista femenina en la historia de Spotify.

El espectáculo se transmitirá en vivo por la cadena ABC desde el Teatro Microsoft en Los Ángeles.

Eilish compite por seis AMAs, entre ellos artista femenina favorita de pop-rock y álbum favorito de pop-rock. Su disco debut, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", es uno de los más vendidos del año y tuvo múltiples canciones en el Top 40, incluyendo "Bad Guy", que llegó al No. 1 de la lista Hot 100 de Billboard.

Lizzo, nominada a tres AMAs, lanzó su primer álbum en 2013 pero alcanzó su mayor éxito este año. Su canción de hace dos años "Truth Hurts" pasó siete semanas en el primer puesto del Hot 100 y su tema de hace tres años "Good As Hell" estuvo en el Top 10 de las listas pop y de No. 1 en las listas de R&B. Su primer álbum con una gran disquera, "Cuz I Love You", lo lanzó a principios del 2019.

Previamente se anunciaron actuaciones de Selena Gómez, cuyo nuevo tema "Lose You to Love Me" llegó esta semana al No. 1 del Hot 100, y Taylor Swift, nominada en cinco categorías y quien recibirá será homenajeada como artista de la década en la ceremonia. A lo largo de su carrera, Swift ha ganado 23 AMAs y podría romper el récord de victorias de Michael Jackson, quien llegó a ganar 24 trofeos.

Swift compite por el máximo premio, artista del año, junto con Post Malone, Ariana Grande, Drake y Halsey.