Edwin Luna y Kimberly Flores plantan a Programa “Hoy” por Alma Cero

CIUDAD DE MÉXICO.-En una mañana cargada de tensión en los estudios de Televisa, una inesperada e incómoda situación se desarrolló cuando la pareja conformada por el vocalista de "La Trakalosa de Monterrey", Edwin Luna, y creadora de contenido guatemalteca, Kimberly Flores, decidieron no presentarse en el programa “Hoy”.

Las razones detrás de este sorprendente giro se vinculan directamente a la presencia de una figura que desencadenó un torrente de emociones: la actriz Alma Cero.

Así fue la relación de Alma y Edwin

Edwin Luna, un artista de 35 años con una larga trayectoria musical, y Alma Cero, una actriz de 48 años con experiencia en la industria del entretenimiento, compartieron un romance que duró tres años, incluyendo un fugaz matrimonio que se esfumó en apenas unos meses.

La ruptura estuvo acompañada de acusaciones de maltrato e infidelidad, con Alma Cero describiendo en una reveladora entrevista con Matilde Obregón el lado oscuro de su relación con Luna. En lágrimas, la actriz incluso compartió un impactante episodio en el que asegura que Edwin Luna llegó a apuntarse con una pistola en la cabeza.

Desde su separación hace seis años, el silencio ha sido la tónica predominante en la vida de Edwin Luna en cuanto a su exesposa. Por otro lado, Alma Cero no ha dudado en abrirse sobre la tormentosa relación que compartió con el cantante, a pesar de que le lleva 13 años de diferencia. Edwin, quien ahora está casado con Kimberly Flores, con quien tiene una hija de cinco años, ha optado por no abordar el tema en público.

Por esto no se presentaron Kimberly y Edwin

Sin embargo, esta mañana, las aguas turbias del pasado parecieron colisionar con el presente en los pasillos de Televisa. La pareja Luna-Flores fue invitada al famoso programa matutino “Hoy”, pero al percatarse de que Alma Cero también estaba presente en el mismo foro, tomaron la decisión de retirarse abruptamente, dejando a la producción desconcertada.

En un esfuerzo por arrojar luz sobre su inusual comportamiento, Edwin Luna y Kimberly Flores realizaron un live desde el aeropuerto. Mientras que Kimberly confesó sentirse incómoda por la situación, Edwin manifestó que su pasado con Alma Cero ya está superado y que este incidente no debería ser relevante.

Sin embargo, señaló que decidieron no quedarse callados esta vez, ya que la actriz de "Lagunilla mi barrio" suele hablar sobre ellos y compartir su versión de los acontecimientos. En su declaración, la pareja afirmó su aprecio por el programa “Hoy”, pero argumentó que no haber sido informados sobre la presencia de Alma Cero fue un gesto que no consideraron apropiado.

En un giro inesperado, esta nueva página en el drama entre Edwin Luna, Kimberly Flores y Alma Cero ha dejado a los seguidores de la farándula preguntándose si las aguas turbulentas del pasado algún día encontrarán la calma definitiva. Por ahora, solo el tiempo dirá si esta historia continuará capturando la atención de los espectadores o si, finalmente, encontrará su resolución.

