Eduin Caz ofrece disculpas a su ex esposa en plena presentación

Tijuana, Baja California.- El cantante Eduin Caz ofreció disculpas a su ex esposa, Daisy Anahy en pleno concierto.

El líder de la agrupación de Grupo Firme estuvo presentándose los días 10 y 11 de marzo en el Foro Sol.

Entre canciones aprovechó para mandar un mensaje a la madre de sus hijos en medio de los presuntos rumores de separación.

Y si no me voy, es porque todavía no quiero. Ya perdóname, chiquitita preciosa”