Eduardo Yañez se pronuncia sobre gobierno de AMLO: “Yo creo que estamos bastante de la ching*da”

Ciudad de México.- El actor Eduardo Yañez expresó su descontento por los resultados que ha dejado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en una entrevista para el programa de Adela Micha.

Aunque en la conversación se trataron diversos temas, uno de los que más llamó la atención fue su opinión del gobierno en turno y aseguró que habría personas que no estarían de acuerdo con él.

Yo creo que estamos bastante de la ching*da ¿no?, yo creo que es innegable los números y contra eso no se puede. Hay más desempleo, hay más pobreza, hay más violencia, hay más robo, hay más corrupción, hay más de todo lo que se dice que no hay, hay doble, es la verdad”

Personas en contra de la opinión del actor sobre AMLO

Al respecto de sus detractores, Lalo manifestó: “Hay gente que contesta ‘¿entonces tú preferías como estaba antes?’, entonces tu respuesta quiere decir que es normal, que está bien, que como antes estábamos así pues hay que estar más j*didos también. No, no podemos normalizar eso, ¡qué barbaridad!”.

De la misma manera, el galán de telenovelas externó su postura en contra con respecto a la que La Guardia Nacional de México tenga entre sus nuevas labores el vigilar el metro de la capital del país.

“¿Qué onda con el ejército?, con todo mi respeto, mi padrastro fue Mayor del Ejército, tengo amistades que son militares, pero con todo el respeto a ellos, ¿qué onda con el ejército?, o sea, ellos están para cuidarnos, para protegernos de enemigos foráneos, no están para estar como vigilando en el metro, ¿o qué onda? Esto ya lo digo no como el actor, sino como ciudadano”, expuso al respecto.

Desaparición de mujeres

Posteriormente, Yáñez externó su descontento por las constantes noticias con relación a la desaparición de mujeres en el país azteca.

“Señores, por favor a sus hijas, si es algo que es innegable, y sigue sucediendo, no importa que lo digan como lo digan, cuiden a sus hijas y a sus hijos, por favor […] váyanse con sus hijos, acompáñenlos, llévenlos, que entren a la puerta, sáquenlos de ahí, llévenlos a su casa… ‘es que también pasaba antes’… no, sácate a la ching*da, no porque pasaba antes tiene que seguir pasando, y en más cantidad, o sea, no debe de pasar”, declaró.

Finalmente, el histrión aseguró que gran parte de los mexicanos no están contentos con el gobierno que encabeza López Obrador. “Ve nuestro carácter, los mexicanos éramos tan alegres, tan ayudadores, el mal humor en la mañana cuando sales, la gente sale agresiva, manejando, a querer llegar a su rollo, neta hay un emp*tamiento ahí afuera, todo ese odio”, expresó.