Eduardo Yánez celebra con alegría su cumpleaños número 63

El elenco de "Golpe de Suerte", incluido el productor Nicandro Dáz, la actriz Mayrin Villanueva y demás, sorprendieron a Eduardo Yánez con una fiesta para celebrar su cumpleaños.

“No me gusta festejar mi cumpleaños, me da como mucha como tristeza, como pena. Me siento así con el alma súper llena, tengo ganas de gritar, de reír, de llorar, estoy muy agradecido”, dijo el actor a la prensa.

Visiblemente conmovido, Yáñez agregó: “hace años que pensé que estos momentos no los volvería a vivir y, sin embargo, aquí estoy”.

No obstante, el artista mexicano reveló que no le teme a la edad e incluso bromeó sobre su recomendación para mantener la eterna juventud.

Desde que empecé mi carrera dije mi edad y la sigo diciendo, hoy cumplo 63… (mi secreto) es semen de ballena, yo tengo una ahí en la casa y la ordeño diario”, indicó con una gran sonrisa.

Por último, el protagonista de telenovelas confesó cuál es su principal motor en la vida.

“El amor a todo, a ti mismo, empezando, para que puedas repartir y pues a los que te acompañan todos los días, a tus amigos, a tus compañeros, a tus mascotas, el amor a todo, a la naturaleza, a un pájaro… bueno, no al mío precisamente, pero a una ave, a una ave…”, concluyó con una gran sonrisa.