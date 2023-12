Eduardo Capetillo habla del proceso que lo llevó a subir de peso tras abandonar adicciones

Ciudad de México.- Eduardo Capetillo habló sobre el proceso que atravesó para dejar las adicciones, después de darse cuenta de que perdió momentos importantes por estar intoxicado.

El actor reveló para ¡Siéntese quien pueda! que uno de los estragos que tuvo fue el aumento de peso, por lo que tuvo que hacerse consciente de que lo que ingería para dejar el vino no lo ayudaba.

Sí, fíjate que yo llevo 16 años sin beber alcohol, pero me seguí con las benzodiacepinas, cuando me quito las benzodiacepinas, que fue… o sea, me costó más trabajo quitarme las benzodiacepinas que el alcohol, son ansiolíticos, te quitan los ansiolíticos y se dispara la ansiedad, entonces me puse 18 kilos (arriba). Bajaba y abría las latas de lechera y me las comía a cucharadas”