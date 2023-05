Ed Sheeran es obligado a perderse el funeral de su abuela durante juicio por plagio

REINO UNIDO.- Ed Sheeran está pasando por uno de los momentos más díficiles de su carrera tras haber sido demandado por presunto plagio en su canción "Thinking Out Loud" por parte de Ed Townsed, escritor de "Let's Get It On" de Marvin Gaye.

Sin embargo, durante el juicio, el intérprete de "Photograph" también ha tenido que enfrentar una grande pérdida personal al revelarse el fallecimiento de su querida abuela irlandesa Anne Mary Sheeran.

Durante el funeral, el padre del cantante británico declaró estar bastante triste por la ausencia de su hijo el día de hoy: "Él está muy molesto por no poder estar con nosotros... Él debe estar miles de millas lejos de aquí en una corte estadounidense para defender su integridad".

Anne Mary Sheeran falleció en paz en un asilo de ancianos a la edad de 98 años

El amor y admiración que Sheeran sentía por su abuela era tanto que escribió una canción sobre ella titulada "Nancy Mulligan", por su nombre de soltera. En dicha pista, el artista narra la historia de amor entre su abuela y difunto abuelo William Sheeran, protestante de Belfast, durante la Segunda Guerra Mundial.

Un orbituario describió a Anne Mary como una "amada esposa del difunto Bill y madre amorosa de Jim, Bill, Peter, Chris, John, MaryAnne, Bridget y la difunta Sally". Asimismo, especificaron que su muerte es lamentada por sus 23 nietos, entre los que se encuentra el propio Ed.

Respecto al juicio, el británico ha afirmado estar profundamente ofendido por los señalamientos en su contra e incluso afirmó que si lo declaran culpable de plagio podría retirarse definitivamente de la música.

