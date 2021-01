EXCLUSIVA Silvia Navarro apoya a las mujeres que no quieren ser mamás

HERMOSILLO.- Silvia Navarro mostró su total apoyo a estas mujeres que prefieren no ser madres, pues le recuerda mucho al personaje protagónico que ella interpretará en la nueva producción de Telemundo “La Suerte de Loli”.

En videoconferencia exclusiva con EL IMPARCIAL, la actriz se refirió a los casos que se han viralizado en redes sociales sobre parejas jóvenes que han presumido hacerse alguna operación para no tener hijos.

“(En la serie) Te ríes de las circunstancias, pero habla del respeto a la individualidad, a las preferencias, alas decisiones y cambios de decisión si es que lo quieres, porque también se vale. Me parece que la aceptación y respeto por las personas, más que nunca, se tiene que valorar”, dijo Silvia para EL IMPARCIAL.

“Si una mujer decide no tener hijos, me parece de lo más inteligente, así como una mujer que se muere de dar amor. O las parejas del mismo género que quieren adoptar o hacer inseminaciones. El universo en ese aspecto me parece tan amplio”, continuó.

MAMÁ DE LA NOCHE A LA MAÑANA

En “La Suerte de Loli”, que estrenará el próximo 26 de enero, Silvia interpreta a una mujer trabajadora e independiente que ha decidido no casarse ni tener hijos. Sin embargo, su vida cambia cuando su mejor amiga muere y descubre que le ha dejado la custodia completa de sus retoños.

“La vida, cuando menos te la esperas, te la cambia. Por eso el slogan es ‘cuando te toca, ni aunque te quites’. Ella (Loli) lo tenía claro, no quería casarse, no quería hijos (…) Su vida era su trabajo y es lo que muchas mujeres en día deciden y es súper loable”, comentó.

“Son los hijos de mi amiga, me caen bien pero una cosa es que nos veamos y otra que sea la responsable de la educación y vida de ellos, y cambia todo, porque trata de arreglar todo si riega la cosa; tal vez la mamá soltera se identifique pensando ‘yo lo hice también’. Está muy divertido”, contó.

Silvia Navarro co protagoniza la historia con Osvaldo Benavides, quien encarnará a “Rafael”, un hombre con quien trabaja en su empresa radiofónica y tiene una fuerte tensión sexual, a pesar de que está casado.

POR SI NO LO SABÍAS

-“La Suerte de Loli” representa el debut de Silvia Navarro y Osvaldo Benavides en Telemundo.

-La serie también contará con las actuaciones de Gaby Espino, Joaquín Ferreira, Mariana Seoane y Rodrigo Vidal cuenta con la participación especial de Jacky Bracamontes, Carlos Ponce, Jeimy Osorio y Jesús Moré.

-Esta es historia original de Lorena Miraglia y María José Riera, la adaptación fue desarrollada y escrita por Ricardo Álvarez y Amaris Páez.

-El público podrá ver los episodios completos de la nueva temporada de La Suerte de Loli en vivo o ponerse al día a través de la app Telemundo disponible en Google Play Store y en Apple Store o visitar Telemundo.com.

-Actualmente Silvia Navarro puede verse también en Las Estrellas, con la retransmisión de la telenovela “Mañana es para siempre” que protagonizó con Fernando Colunga y Lucero.