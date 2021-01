EXCLUSIVA Pati Chapoy, orgullosa de que "nadie vence a 'Ventaneando'"

HERMOSILLO.- Dedicar 25 años de su vida a un programa no es ningún sacrificio para Pati Chapoy, no cuando ama genuinamente su profesión…y de verdad lo hace. “Ventaneando” se convirtió en un referente de los espectáculos no sólo en México, sino en toda Latinoamérica, y a pesar de que la competencia va en ascenso, nadie ha podido desbancar al programa de Tv Azteca.

En entrevista exclusiva para Periódico EL IMPARCIAL de Grupo Healy, la periodista nacida en Coahuila abrió su corazón y aseguró tener sentimientos encontrados con este 25 aniversario de “Ventaneando”, un proyecto que ha disfrutado desde que lo empezó en 1996.

Me pasa de todo por la cabeza, porque de pronto sí te das cuenta los largos que fueron los 25 años, pero cuando haces algo que te gusta no sientes que sea largo ni pesado, al contrario, yo creo que es como un suspiro y tiene que ver el que todos los días ejerzo lo que me gusta hacer, es la base de todo”, dijo Pati Chapoy.

“Al inicio no ejercía el periodismo de espectáculos, hacía periodismo en general y me tocó entrevistar a pintores, políticos, gente de la calle, y de pronto, empecé a trabajar con Raúl Velasco y a relacionarme con el espectáculo y cuando dejó de trabajar en Televisa y vengo para acá (Azteca), me dediqué al mundo del espectáculo, pero es la base, de que soy reportera como cualquier otro”, continuó.

Chapoy fue testigo de cómo la llegada de las nuevas tecnologías revolucionó la forma de hacer periodismo en México, aunque lamentó que su mal uso dio entrada a programas o medios dedicados a la difamación y al chisme sin fundamento.

“El periodismo de espectáculos siempre va a existir, nos favorece mucho la nueva tecnología. Hay que utilizarla bien, lamentablemente hay personas que no lo usan bien y se dedica nada más a alterar la información, a difamar a muchas personas, pero no hay que ponerle atención a ellos, sino en lo que cada uno de nosotros quieren hacer”, opinó.

QUIERE ENTREVISTAR A SHAKIRA

Verónica Castro, Manuel “El Loco” Valdés, Aída Cuevas, Drake Bell, y un sinfín de artistas han charlado con Pati Chapoy en “Ventaneando”. Y aunque hay una lista de famosos a quienes le encantaría entrevistar, una de ellas destaca entre todas: Shakira.

“Hay muchas personas que no he logrado entrevistar por ‘N’ cantidad de situaciones. Me encantaría sentarme y platicar con Shakira. No la he podido entrevistar. Cuando, en una época, nos dieron una entrevista a ‘Ventaneando’, la tenía que hacer el reportero, no yo. Algún día me tocará. Es un mundo enorme de artistas, pero sí, a ella me encantaría”, reveló.

¿CÓMO MANEJA PATI CHAPOY LAS CRÍTICAS DE LOS HATERS?

Pati no es ajena a las críticas, ya sea de parte de detractores en redes sociales o, en algunas ocasiones, de los propios artistas. Y si algo le ha enseñado la vida, es cómo enfrentar estas situaciones y mantenerse impecable como lo hace hasta el día de hoy.

“Tu atención tienes que ponerla en la que construyes, no en lo que te destruye. Como periodistas, tenemos la obligación de poner la parte constructiva de las cosas. Hay artistas que pasan por momentos y son comprometedores para ellos mismos; hay que saber manejar la información para no causarles problemas, sino darles la mano y ayudarlos”, expresó.

EL SECRETO DEL ÉXITO DE “VENTANEANDO”

La periodista está orgullosa del éxito de “Ventaneando” por encima de programas como “Hoy”, “De Primera Mano” y “Suelta la Sopa”. Y al cuestionarle el secreto para mantenerse como líderes en periodismo de espectáculos a lo largo de 25 años, dijo lo siguiente:

“El secreto es muy sencillo: Trabajar en lo que te gusta y luchar y pelear porque permanezca el trabajo que tú quieres. Todos dependemos de alguien, una empresa, un jefe, un público…pero la medida en que tu estés segura de lo que tú quieres, lo vas a lograr”.

“Nadie puede contra 'Ventaneando', y ¿saben por qué? Tenemos un equipo comandado por Rosario Murrieta, de investigadores, reporteros, redactores que hacen su chamba muy bien, todo el tiempo, esa es la diferencia, somos profesionales. Aquí no pasa una información al aire si no está corroborada y sustentada por la persona que lo provocó”, opinó.

PESE A TODO, HAY RESPETO

Aunque aseguró que su favorito en el equipo de “Ventaneando” es y siempre será Pedrito Sola, no negó que entre los integrantes del programa puedan existir diferencias de opinión o alguna polémica como el reciente caso de Daniel Bisogno; sin embargo, asegura que hay respeto mutuo entre los compañeros de trabajo.

“Podemos no estar de acuerdo con alguna información u opinión de alguien, pero nos respetamos y, además, hay admiración por el trabajo del otro, y a final de cuentas todos estamos comulgando por un solo programa de televisión que se llama Ventaneando, que tenemos que cuidar”, indicó.