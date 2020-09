EXCLUSIVA Así es como Leticia Calderón habla con sus hijos sobre Juan Collado

HERMOSILLO, SONORA.- Como figura pública, Leticia Calderón sabe que la situación legal de su ex esposo Juan Collado es algo que no puede ocultar a sus hijos Luciano y Carlos.

En entrevista exclusiva, la actriz de “Imperio de Mentiras” habló sobre la forma en que habla con sus hijos sobre los problemas que atraviesa su padre.

“Desde hace muchos años hablamos de la situación de por qué su padre no está, de por qué no los ve tan seguido (…) Yo he hablado de todo con ellos: Drogas, sexualidad, relaciones, matrimonios; todo conforme van creciendo y madurando para entender las cosas”, dijo Leticia Calderón en entrevista telefónica.

“La situación que viven es pública y ellos se enteran y hay que platicarlo, sin juzgar, sin culpar, sin redimir, sin nada, sino cómo son y que ellos son de sus propias decisiones y sentimientos. Yo lo que enfatizo es el respeto y no juzgar absolutamente a nada ni a nadie, pero también que ellos exijan ser respetados”.

Leticia está orgullosa de la comunicación que ha logrado con sus hijos, quienes ya son unos adolescentes, y aunque sabe que necesitan su espacio, está al pendiente de ellos, especialmente su interacción en redes sociales y la información a la cual acceden.

“Son chicos bastante sanos: Luciano sólo ve música, videos, novelas, ‘El Chavo del 8’, en fin. Carlos realmente está más en las series y videojuegos. Por eso estoy aquí vigilándolos, hablo mucho con ellos de todos”, explicó.

“Las redes sociales son un arma de doble filo. Tienen terminantemente prohibido compartir los espacios donde estamos o más información que puede perjudicarles. Yo por ejemplo cuando subo una foto nunca es en tiempo real, por precaución y seguridad”, comentó.

Su etapa como mamá le ha hecho entender aún más a su personaje “Victoria” de la nueva telenovela “Imperio de Mentiras”, donde desempeña un papel como la estricta y controladora madre de “Elisa” (personaje de Angelique Boyer).

“Es bien complicado entender que los hijos toman sus propias decisiones, para bien o para mal. Como mamá, siempre quiero lo mejor para mis hijos; en el caso de ‘Victoria’ quiere los mejores prospectos para sus hijas. Uno les dice las cosas pensando en su bienestar y resulta que no es lo que ellos quieren, y nos vemos obligados a verlos tropezar porque eso es parte de la vida, aunque nos duela”, expresó.

SOBRE LETICIA

-Estuvo casada con Juan Collado de 2002 a 2010.

-Fruto de su matrimonio con el político, nacieron sus dos hijos Luciano (16) y Carlos (14).

-En 2012, su ex esposo se casó con la actriz mexicana Yadhira Carrillo.

-Actualmente su ex esposo está vinculado a proceso por el delito de peculado agravado en contra del estado de Chihuahua por un monto de 13.7 millones de pesos.

-El padre de sus hijos permanecerá en prisión preventiva por los próximos cuatro meses hasta concluir el proceso penal.

-Leticia parte del elenco de la nueva telenovela de Las Estrellas: Imperio de Mentiras, donde encarna a una mujer clasista a quienes quiere sometidas a su voluntad.

DETALLES

Telenovela: Imperio de Mentiras

Elenco: Angelique Boyer, Andrés Palacios, Leticia Calderón, Alejandra Robles, Susana González, Alejandro Camacho.

Horario: de lunes a viernes a las 19:30 horas (Sonora).

Canal: Las Estrellas