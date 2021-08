EXCLUSIVA Ana Lago, de Exatlón a los Juegos Olímpicos

HERMOSILLO.- Ana Lago demostró que su éxito va más allá de Exatlón, pues ahora la atleta es una de las comentaristas de Tv Azteca para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

En entrevista exclusiva con EL IMPARCIAL, la ex participante del reality show se dijo contenta por encargarse de narrar las competencias de gimnasia para la famosa justa deportiva.

Es muy diferente todo esto que voy a hacer, pero es una gran oportunidad de mostrar, de narrar lo que más me apasiona, y con toda la experiencia que me ha dado la gimnasia por 20 años, creo que va a ser muy interesante este nuevo paso en mi carrera”, dijo Ana para EL IMPARCIAL.

“La gimnasia artística ha sido parte de mi durante muchísimo tiempo, y es un tema que ya domino sin problemas, pero igual, estoy estudiando porque diarias las cosas cambias, hay cosas nuevas que debo aprender, y más porque me comentaron que querían que fuera parte de la gimnasia rítmica y de trampolín, ahí sí tuve que estudiar mucho más porque aunque son de la misma familia, son diferentes ramas”, continuó.

EXATLÓN LE QUITÓ LA PENA

Ana admite que, cuando comenzó en Exatlón, tenía cierto miedo a las cámaras, pero su experiencia dentro del reality show le ayudó a sentirse más segura de sí misma.

“Al principio cuando inicié la primera temporada yo era una persona bastante penosa, no me gustaba hablar en cámara y claro, como lo típico es que te trabas, que no sabes qué decir a veces, pero poco a poco me fui fluyendo y el cómo hablar, cómo decir las cosas, cómo explicarlo a veces, y siento que esto me ayudó muchísimo a desenvolverme”, comentó.

EN REHABILITACIÓN DE SU RODILLA

La atleta agradeció el apoyo que ha recibido en los últimos cinco meses luego de lograr recuperarse de su pierna, por lo que no cree que vaya a regresar pronto a “Exatlón” o alguna otra competición de ese tipo.

“Me recuperé apenas del 100% de mi rodilla. Ya llevo 5 meses de recuperación, y quiero enfocarme en estar sana y fuerte. Ahorita estoy en rehabilitación y fortalecimiento. Poco a poco evolucionando y ver qué viene para Ana Lago, ahorita no quiero hablar sobre futuros proyectos”, finalizó.