Duro momento para Alexis Ayala, se está divorciando, revelan

CIUDAD DE MÉXICO.-Alexis Ayala vive un duro momento, y es que está en proceso de divorcio, dijo el periodista Jorge Carbajal.

"Ya están empezando los trámites del divorcio. Alexis Ayala y su esposa Fernanda López, creo que así se llama. Que resulta que ella vive en Acapulco, de hecho ambos vivían allá en este tiempo de pandemia, pues es más tranquilo, y resulta que le salió trabajo a Alexis, se viene a la Ciudad de México, y que ya deja de ir", comentó.

Agregó:

"Comenzó a decir que está muy lejos, que tiene mucho trabajo , no sé qué, y entonces Fernanda vino, pero en realidad vino a arreglar asuntos que tienen que ver con la separación, no a verlo, no a pasarla con él, nada".

Hasta ahora Carbajal dijo que han tratado de localizar a Alexis, pero que no se ha reportado para preguntarle sobre esta situación.

Hace apenas unas semanas Ayala explotó contra las personas que lo habían criticado luego de dar a conocer que decidió llevar a su madre a vivir a un asilo porque le era imposible cuidarla y estar al pendiente de ella.

Ante los comentarios negativos que surgieron por esta situación y los mensajes en contra que recibió,el actor manifestó:

“yo no conozco muchas familias que los hermanos se peleen por cuidar a los padres, pero sí conozco muchas y he escuchado muchas que se pelean por las herencias y hasta abogados pagan, creo que tenemos que saber cuidarnos nosotros mismos, y empezar a plantearnos de una manera diferente, qué pasa cuando llega esa edad, en la que tal vez yo no pueda valerme por mí mismo. Vivimos en la cultura del chantaje los latinos, (decimos) ‘mi mamacita, mi papacito’, pero no sabemos cuidarlos”.