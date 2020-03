Drake Bell ofrece concierto en instagram tras cancelar en México

ESTADOS UNIDOS.- A nivel mundial se han cancelado decenas de shows por el coronavirus, pero eso no ha sido obstáculo para los artistas ya que Alejandro Sanz y Juanes hace unos días dieron un concierto por YouTube, y hoy martes Drake Bell, en instagram.

Con nada más que su guitarra acústica el nortamericano cantó temas como "Do what you want" y "What is wrong", todo con el objetivo de acompañar a la gente que en estos momentos está en sus casas evitando salir ante la pandemia.

“Voy a tocar un concierto para todos los que están en casa debido al covid-19”, avisó.

Drake bell esta haciendo un mini concierto en live y yo soy la más feliz, este hombre no puede ser tan lindo. pic.twitter.com/jC1ueCANQx — Xime* ��,, IS SEEING HARRY. (@larryispiolaxx) March 17, 2020

Con algunos problemas de audio, cantó por alrededor de media hora en lo que él mismo llamó un “concierto de cuarentena”.

El día de ayer, el cantante anunció en su Instagram que sus presentaciones próximas en México estaban canceladas y que pronto anunciarían nuevas fechas.