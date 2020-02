Dr. Oscar predice quiénes ganarán el premio a Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Película, Mejor Director...

LOS ÁNGELES.-Los Ángeles se engalanarán hoy para la nonagésimo segunda edición de los Óscar, la ceremonia más importante del cine y que se celebrará en el Dolby Theatre de la ciudad californiana.

Sin maestro de ceremonias por segundo año consecutivo, la gran fiesta de la Academia de Hollywood llega tras un año excepcional de calidad y variedad en el cine internacional.

Ante la gran cantidad de películas nominadas Dr. Oscar reveló a Fox News las predicciones de quiénes ganarán la estatuilla donara.

Aquí la lista:

Mejor Película:

“Ford v Ferrari”

“The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“Little Women”

“Marriage Story”

“1917”

“Once Upon a Time in Hollywood”

“Parasite”

Predicción: “Parasite”

Mejor Director:

Martin Scorsese por “The Irishman”

Todd Phillips por “Joker”

Sam Mendes por “1917”

Quentin Tarantino por “Once Upon a Time in Hollywood”

Bong Joon Ho por “Parasite”

Predicción: Sam Mendes por “1917”

Mejor Actor:

Antonio Banderas en “Pain and Glory”

Leonardo DiCaprio en “Once Upon a Time in Hollywood”

Adam Driver en “Marriage Story”

Joaquin Phoenix en “Joker”

Jonathan Pryce en “The Two Popes”

Predicción: Joaquin Phoenix en “Joker”

Mejor Actriz:

Cynthia Erivo en “Harriet”

Scarlett Johansson en “Marriage Story”

Saoirse Ronan en “Little Women”

Charlize Theron en “Bombshell”

Renée Zellweger en “Judy”

Predicción: Renée Zellweger en “Judy”

Mejor Actor de Reparto:

Tom Hanks en “A Beautiful Day in the Neighborhood”

Anthony Hopkins en “The Two Popes”

Al Pacino en “The Irishman”

Joe Pesci en “The Irishman”

Brad Pitt en “Once Upon a Time in Hollywood”

Predicción: Brad Pitt en “Once Upon a Time in Hollywood”

Mejor Actriz de Reparto:

Kathy Bates en “Richard Jewell”

Laura Dern en “Marriage Story”

Scarlett Johansson en “Jojo Rabbit”

Florence Pugh en “Little Women”

Margot Robbie en “Bombshell”

Predicción: Laura Dern en “Marriage Story”

Mejor Guión Original:

“Knives Out”

“Marriage Story”

“1917”

“Once Upon a Time in Hollywood”

“Parasite”

Predicción: “Parasite”

Mejor Guión Adaptado:

“The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“Little Women”

“The Two Popes”

Predicción: “Jojo Rabbit”

Mejor Película Animada:

“How to Train Your Dragon: The Hidden World”

“I Lost My Body”

“Klaus”

“Missing Link”

“Toy Story 4”

Predicción: “Toy Story 4”