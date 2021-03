Dos mujeres aspiran por primer ocasión al Oscar por Mejor Dirección

ESTADOS UNIDOS.- Por primera vez en los 93 años de los Oscar, dos directoras competirán por el premio a la mejor dirección, Chloé Zhao por "Nomadland" y Emerald Fennell por "Promising Young Woman".

A lo largo de casi medio siglo de ediciones, tan solo cinco mujeres han recibido la nominación en esta categoría, siendo Kathryn Bigelow la única ganadora por "The Hurt Locker" en el año 2010.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La primera candidata fue Lina Wertmüller por "Seven Beauties" en 1977, a la que siguieron Jane Campion ("The Piano", 1994), Sofia Coppola ("Lost in Translation", 2003), Bigelow ("The Hurt Locker", 2010) y Greta Gerwig ("Lady Bird", 2018).

En esta ocasión, Zhao y Fennell competirán contra Lee Isaac Chung ("Minari"), David Fincher ("Mank") y Thomas Vinterberg ("Another Round").

En total son 70 las mujeres nominadas en esta edición, un récord para la Academia de Hollywood en su intento por mejorar la representación femenina en los apartados técnicos.

Nomaland y Netflix buscan liderar Los Oscar

Una de las singularidades de estos Oscar de la pandemia es que en ellos podrán competir películas que se hayan estrenado directamente por "streaming" y sin pasar por los cines. La única condición es que tuvieran planeado un estreno en salas.

Pero la incertidumbre es la tónica dominante sobre unos Oscar de los que no se sabe gran cosa más allá de que se celebrarán el 25 de abril (la fecha original era el 28 de febrero).

Sin la posibilidad de hacer una enorme fiesta con alfombra roja y numerosos invitados, la Academia apunta por el momento a una gala presencial con retransmisiones en directo desde diferentes lugares, incluido su hogar habitual del Dolby Theatre en Los Ángeles (EE.UU.).

Son 12 las películas que puedes ver desde la plataforma de streaming Netflix y que han alcanzado una nominación para la 93 edición de la entrega de los premios de la Academia de Cinematografía de Estados Unidos, siendo "Mank" la lider con 10 nominaciones y sobresaliendo "Nomaland" con su nominación a Mejor Dirección por Chloé Zhao.