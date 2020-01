Dos fans recrearon “Toy Story 3” en stop motion; tardaron 8 años

Los hermanos Mason y Morgan McGrew se dieron a conocer en YouTube por haber realizado la película “Toy Story 3” live action en stop motion.

En 2010, cuando la película se estrenó, los hermanos McGrew, quienes eran casi unos niños, tuvieron la idea de recrear lo que viendo en la pantalla, pero con juguetes, personas y escenarios reales.

En ese entonces no sabían nada de cine, no contaban con herramientas especializadas y no querían utilizar efectos o pantallas verdes.

El primer reto para Mason y Morgan fue el de construir el escenario principal: la habitación de Andy, en la cual se tardaron 2 años.

En el proceso tardaron 8 años, ya que utilizaron la técnica de “stop motion” lo que significa que por cada movimiento tomaban una fotografía y después las unieron para crear la secuencia.

Durante los avances del trabajo que realizaron, los hermanos iban compartiendo imágenes en su Facebook.

Con información de SDP Noticias.