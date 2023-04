¿Dónde se depositarán las cenizas de Julián Figueroa?

Ciudad de México.- Han pasado dos semanas desde que ocurrió la trágica pérdida del cantante y actor de 27 años, Julián Figueroa. Como legado, nos dejó su participación en programas como “Como dice el dicho”, “Por siempre Joan Sebastian”, “Secretos de familia”, así como también en la telenovela “Mi camino es amarte”.

Lo suyo, sin embargo, siempre fue la cantada. “Ay amor”, “Pídeme” y "25 rosas" son algunas de sus más notables composiciones. Su música pertenece al género regional mexicano y se destaca por contar con letras muy románticas y melancólicas.

Si bien su pérdida nos conmueve a todos, nada se compara con lo que ha tenido que pasar su madre, la célebre Maribel Guardia.

Tras un breve periodo de privacidad, la actriz ha compartido los pormenores de su proceso de duelo. Recientemente, regresó a los escenarios para trabajar en la obra de teatro "Lagunilla mi barrio", donde fue ovacionada de pie al finalizar la función.



De acuerdo con medios de El Universal, recientemente la artista fue abordada a las afueras del teatro para hablar sobre su sentir actual. Ella iba acompañada de su amiga Verónica Bastos, conductora de Telemundo, y aunque admitió no sentirse bien para dar una entrevista, aceptó brindar unas rápidas declaraciones.

Para mí, pararme en el escenario fue muy duro, muy difícil y, a la vez, muy emocionante de todo el cariño que recibí del público. No tengo con qué pagar todo el amor que he recibido en las redes de gente que no conozco", dijo a los medios, quienes no dudaron en reiterarle el más sentido pésame.