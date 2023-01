Doña Rosa Rivera reacciona a las declaraciones de Jenicka sobre si tiene otro padre

HERMOSILLO, Sonora.- Jenicka Lopez hija de la fallecida Jenni Rivera hace unos días confesó que se enteró de que su padre, Juan López, en realidad no es su padre biológico.

Mediante su nuevo podcast, Jenicka reveló lo difícil que fue para ella el darse cuenta de que su madre le habría mentido sobre su verdadero padre.

Según explicó Jenicka tiempo atrás se le ocurrió hacerse el examen de ADN para conocer su origen étnico. Cuando obtuvo sus resultados y los comparó con los de su hermano Johnny, se dio cuenta de que no coincidían.

Jenicka detalló que intentó dejar de lado este tema, pues ella pensaba que su padre sí era Juan López; aunque reveló que en su familia siempre existió el rumor de que alguno de los hijos de Jenni no era del padre que ella decía.

Ahora, su abuela doña Rosa Rivera habló por primera vez sobre el polémico tema de su nieta y su padre.

“Pues allá ella, ella es la que siente y ella es la sabe a mí, mi hija nunca me contó nada y si me lo hubiera contado ese secreto se va a la tumba conmigo. Entonces allá ellas son las que tienen su polémica, no puedo hablar por ellas, porque ellas son las únicas que puedan saber, pero lo cierto lo que muchos dicen es que Jenny no está aquí”, confesó.

Doña Rosa confesó que su hija Jenni nunca le comentó que Jenicka era hija de alguien más, pero confía en que dicha revelación sea para sanar a su nieta y que pueda vivir en paz.

¿Quiénes son los hijos de Jenni Rivera?

Recordemos que Jenni Rivera tuvo a Chiquis, Jacqie y Michael con José Trinidad Marín, mientras que sus hijos menores, Jenicka y Johnny fueron fruto de su matrimonio con Juan López.

