Dominan el terror y la comedia los estrenos en TV y streaming

Miami, Florida.- Las producciones de terror y comedia sobre el terror no han abandonado a los amantes del género y esta semana viene minada de estrenos que dejan los pelos de punta.

Las plataformas de streaming y canales de televisión también tienen una nutrida oferta de documentales, series y películas sobre momentos históricos y adaptaciones de libros dramáticos y exitosos.

El primero en honrar la tradición de estrenar producciones de horror en los días antes de Halloween es Amazon Prime Video "Black Box". Como bien lo dice el nombre, la película que llega este martes a la plataforma relata lo que le pasa a los que encuentran una caja negra que les concede el gran deseo de su vida. A cambio, serán perseguidos por un asesino inmortal.

También el martes llega a Amazon "The Lie", otra película de suspenso que explora qué tan lejos están dispuestos los padres a llegar por proteger a su hija, después de que les confiesa que asesinó a su mejor amiga.

El estreno más amable del día es sobre la vida del activista puertorriqueño Luis Miranda, padre del aclamado artista Lin-Manuel Miranda, se estrena este martes en HBO. "Siempre Luis" es un documental que lo acompaña desde su llegada a Nueva York en la década de los 70, hasta sus actividades para ayudar a los afectados por el huracán María.

El actor Adam Sandler como Hubie Dubois en la película "El Halloween de Hubie" que debuta este miércoles, en Netflix.

Miércoles 7

El talento de los rusos para el suspenso queda de manifiesto en la serie de Netflix "Hacia el lago". La producción que se estrena el miércoles en Netflix sigue a un grupo que sufre las peores situaciones tratando de sobrevivir a una plaga.

La plataforma también debuta el miércoles una producción que enseña el lado divertido de la noche de brujas. La segunda entrega del acuerdo entre Netflix y Adam Sandler es "El Halloween de Hubie". Acompañado de un elenco estelar que incluye a Julie Bowen, Ray Liotta, Noah Schnapp, Steve Buscemi y Maya Rudolph, el artista produce y protagoniza una divertida historia familiar sobre un hombre que cuida a los ciudadanos de su pueblo de los excesos de Halloween.

"Books of Blood" es el resultado de la adaptación en serie del libro de terror de Clive Barker. La producción de Hulu cuenta tres historias que se balancean entre el drama y el horror.

Jueves 8

El director puertorriqueño Ángel Manuel Soto llega el jueves a HBO con la película "Charm City Kings". Se trata de la adaptación cinematográfica del documental "12 O'Clock Boys" de Lotfy Nathan sobre un grupo de chicos que dominan las calles de la ciudad de Baltimore con sus bicicletas

Viernes 9

Para el viernes hay un estreno que combina la historia con la pasión por los viajes espaciales. La infancia de la NASA es contada por Disney+ en "Elegidos para la gloria", bajo la producción ejecutiva de Leonardo Di Caprio. La serie gira en torno el Programa Espacial de Estados Unidos y la historia de los primeros astronautas del Mercury 7.

En un sincero, divertido e íntimo debut, la directora y guionista Radha Blank estrena en Netflix su documental "Rapera a los 40"- La producción, que recibió el premio a mejor dirección en el Festival de Cine de Sundance 2020, retrata la cruzada que emprende Radha por encontrar su propia voz mientras oscila entre el mundo del hip hop y el del teatro.

El tema del horror sigue el viernes en el estreno de Netflix "La maldición de Bly Manor", parte de la trilogía Mike Flanagan, que ta entregó "La maldición de Hill House". En este caso, la trama toma como base la novela "Otra vuelta de tuerca" y otros relatos de terror gótico de Henry James.

La puertorriqueña Shayla Rivera es una ingeniera aeroespacial y ex científica de cohetes espaciales, que se ha convertido en una celebridad gracias a sus charlas y sus monólogos de comedia. HBO estrena su nuevo espectáculo "Its not Rocket Science".

Sábado 10

La segunda temporada de la "Princesa española" se estrena este sábado en Starz. La serie continuará con la dramática historia de Catalina de Aragón, la hija de la reina Isabel y el rey Fernando, sí los que le dieron el dinero a Cristobal Colón, y su tumultuoso matrimonio con Enrique VIII.