Dolph Lundgren, Ivan Drago en "Rocky 4", reveló estar peleando 8 años contra el cáncer

El icónico actor Dolph Lundgren, conocido por su papel como Ivan Drago en la franquicia de “Rocky”, reveló estar luchando en una batalla contra el cáncer de pulmón desde 2015, según contó en un momento del programa "In Depth with Graham Besinger" de reciente emisión.

El actor de origen sueco afirmó haber entrado en remisión tras el primer diagnóstico hace 8 años, sin embargo, el cáncer volvió a aparecer en 2020. Incluso, tras la reaparición del tumor, uno de sus médicos le dijo que le quedaban entre 2 y 3 años de vida.

Tras ese diagnóstico, Lundgren acudió por una segunda opinión para comenzar un nuevo tratamiento, el cual ha logrado reducir el tamaño del tumor maligno hasta la fecha.

En un clip que se ha difundido en YouTube de la entrevista, podemos ver cómo Lundgren aparece aún con ropa de hospital tras haber recibido una cirugía reciente.

 

Es el día luego de mi cirugía, me removieron un tumor, entonces encontraron otros dos y luego encontraron otros tres, pequeños. Espero que me hayan removido todos. Si ellos mueren, él (el cáncer) muere", expresó el intérprete, haciendo referencia a la frase que dice su personaje Ivan Drago en Rocky IV tras acabar con el boxeador ficticio Apollo Creed.

Así fue que redescubrió que tenía cáncer

En la entrevista, el también actor de las películas de Los indestructibles reveló que en 2020 había comenzado a sentir reflujos estomacales, motivo por el cual acudió al médico para hacerse estudios, descubriendo que la enfermedad había resurgido.

Tras el diagnóstico, le detectaron nuevos tumores e incluso uno que había aparecido en su hígado, ante lo cual el actor reaccionó con resignación.

En ese punto comencé a caer en cuenta de que era algo serio. El cirujano me llamó y me dijo que (los tumores) habían crecido, que era muy grande, habia crecido al tamaño de un limón", afirmó Lundgrend.

Fue entonces que le dieron entre 2 y 3 años de vida.

Culpa a los esteroides

Lundgrend ofreció además sus sospechas de cómo pudo haber desarrollado el cáncer, afirmando que el uso de esteroides para modificar su cuerpo pudo haberle cobrado factura.

"Usé esteroides en los 80, en los 90. No sé si tenga que ver con el cáncer, claro que me ha hecho pensar que sí tuvo algo de relación. He pensado en ello, y siempre crees que es tu culpa. Pienso que podría haber una conexión entre mi terapia de testosterona y el cáncer. Me metía esteroides cuando era más joven, de vez en cuando por quizás 10 años, dependiendo de la película en la que estuviera trabajando", dijo Lundgren.

Así reaccionó su familia

Su prometida Emma Krokdal le reveló al medio que Lundgren había mostrado síntomas alarmantes, como boca reseca en extremo y sus manos se habían agrietado, mientras que había dejado de comer.

Era muy difícil, estaba perdiendo peso, nos dimos cuenta que era mucho peor de lo que pensamos", afirmó la mujer.

Por otro lado, la hija del actor, Ida Lundgren, afirmó haber caido en cuenta de la idea de perder a su papá tras hablar con Dolph sobre la posibilidad de que falleciera.

Fue una conversación horrible, fueron tiempos duros. Tuve que ser fuerte por mi hermana", sostuvo Ida.

Finalmente, el actor sostuvo que en estos momentos se encuentra encarando a la enfermedad con una perspectiva nueva de la vida. Actualmente, tras tres meses de tratamiento, sus tumores se han reducido entre un 20 y 30%

Simplemente aprecias la fortuna de estar vivo, y aprecias cada momento que te queda", sentenció el actor.

La entrevista completa debutará en algún punto de este mes.

