Dolly Parton sorprende usando atuendo de porrista a sus 77 años

ESTADOS UNIDOS.- Dolly Parton, la venerada cantante de música country, conocida por éxitos inolvidables como "I Will Always Love You" y "Jolene", deslumbró como estrella en el espectáculo de medio tiempo del partido de fútbol americano entre los Dallas Cowboys y los Washington Commanders, celebrado en el AT&T Stadium.

Su show de medio tiempo

En su cautivadora actuación de medio tiempo, Dolly, a sus 77 años, demostró su perdurable relevancia al vestir el uniforme de las porristas de los Cowboys durante su presentación de cuatro canciones. Aunque la movilidad de Parton fue limitada, las porristas oficiales del equipo complementaron su actuación como bailarinas de apoyo. Entre las canciones interpretadas destacaron sus clásicos "Jolene" y "9 to 5", junto con un homenaje a la icónica banda británica Queen a través de "We Are the Champions" y "We Will Rock You".

La sorprendente elección de atuendo de Dolly, revelando un escote, su estómago y piernas, contrastó con su conocido estilo más discreto, captando la atención de la audiencia.

Su próxima faceta rockstar

En cuanto a su próxima incursión en el rock, Parton ha dejado atónito al mundo de la música con su reciente álbum titulado "Rockstar". Esta obra, que subraya la versatilidad de la icónica artista de música country, presenta una colección de 30 canciones con colaboraciones de leyendas del rock como Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John, Sting, Steven Tyler, Stevie Nicks y Joan Jett, así como con artistas contemporáneos como Måneskin, Miley Cyrus y Lizzo.

El álbum, que incluye dos composiciones originales de Dolly Parton, entre ellas "Jolene" interpretada junto al grupo italiano ganador de Eurovisión, también ofrece una versión de "We Are The Champions/We Will Rock You". La decisión de Dolly de adentrarse en el rock, a pesar de su extensa carrera en el country y el pop, añade una capa intrigante a su legado musical, reafirmando su capacidad para abrazar géneros diversos y colaborar con artistas de distintas generaciones.

Este cambio hacia el rock surge tras su inducción en el Salón del Rock en 2022, una distinción que inicialmente había rechazado. Este episodio marca un hito en su carrera, evidenciando que a lo largo de los años, Dolly Parton ha dejado una huella imborrable en la música y continúa asombrando al público con su talento y versatilidad. "Rockstar" se erige como una afirmación valiente de que Dolly Parton puede conquistar cualquier género musical con gracia y maestría, consolidando su estatus como una leyenda musical eterna.

¿Quién es Dolly Parton?

Dolly Parton, nacida el 19 de enero de 1946 en Sevierville, Tennessee, es una figura multifacética en la música estadounidense. Cantante, compositora, actriz y empresaria, ha dejado una huella indeleble con su distintiva voz de soprano y su contribución a éxitos como "Jolene" y "9 to 5". Reconocida con premios Grammy, premios CMA y premios Emmy, Dolly Parton es una inspiración que ha marcado tres generaciones diferentes y ha influido en la industria de la música con su talento inigualable.