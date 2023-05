Dolly Parton se reinventa con 'Rockstar': su incursión en el género rock junto a grandes estrellas

Los Ángeles, EU.-Dolly Parton, reconocida estrella del género country, sorprendió al anunciar el lanzamiento de su primer álbum de rock titulado "Rockstar" para el próximo 17 de noviembre.

Este trabajo contará con colaboraciones de renombrados artistas como:

Sting

Elton John

Paul McCartney

Ringo Starr, entre otros

En un comunicado, Parton expresó su gratitud y privilegio por trabajar con estos grandes cantantes y músicos icónicos, y espera que el público disfrute del álbum tanto como ella disfrutó componiéndolo.

"Rockstar" estará compuesto por treinta canciones, incluyendo nueve temas originales y veintiún canciones que ya son parte de la historia del rock.

La portada de "Rockstar" fue revelada, mostrando a Parton vestida de negro y dorado, posando al volante de un coche con una funda estampada de leopardo.

Entre las colaboraciones destacadas se encuentra:

“Purple Rain”

“We Are the Champions”

"Every Breath You Take" con Sting

"Let It Be"

Además, Dolly Parton incluye en el álbum colaboraciones con Stevie Nicks, Lizzo, Miley Cyrus, Joan Jett & The Blackhearts, John Fogerty, Steven Tyler, Pat Benatar, Chris Stapleton, Pink y Brandi Carlile.

Su trayectoria

Con 77 años, la reconocida intérprete de "Jolene" ha publicado hasta la fecha 58 álbumes de estudio, 24 recopilatorios y 3 discos en vivo. Además de ser una talentosa cantante, Dolly Parton también es reconocida por su faceta como actriz, empresaria y filántropa.

Cabe destacar que el año pasado, Parton fue incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll, un honor otorgado a artistas cuyas composiciones hayan tenido un impacto profundo en la industria musical.

El primer adelanto de su nuevo disco, "World of Fire", será lanzado este jueves en todas las plataformas digitales y será interpretado por Parton durante la gala de los Premios de la Academia de la Música Country 2023, transmitida por Amazon Prime Video desde el estadio Ford Center at The Star en Frisco, Texas.

Parton compartió su entusiasmo por la canción, mencionando que la inspiró mucho y que cree que habla de todo y para todos. Espera que la canción logre llegar a suficientes personas como para generar un cambio positivo.

Te puede interesar: Taylor Swift recibe el "Premio de la Innovación" en los iHeartRadio Awards