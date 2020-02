Documental de Elvis Presley tendrá relanzamiento

ESTADOS UNIDOS.- Todo parece indicar que el documental del concierto “Elvis: That’s the Way It Is” tendrá un relanzamiento para el 22 de abril en 14 países, según información de Variety.

El evento marcará el 50 aniversario del lanzamiento original de la película por parte de MGM. La mayor parte del material remasterizado fue filmado en el International Hotel en Las Vegas.

Los conciertos de 1970 en la película fueron parte de la primera gira de Presley en más de una década. La película fue dirigida por Denis Sanders.

“Han pasado 50 años desde que se lanzó este documental que cambió su carrera sobre The King of Rock 'n' Roll, pero el legado duradero de Elvis Presley y su música se puede ver más claramente que nunca en cine, música y cultura’’, señaló Marc Allenby, CEO de Trafalgar Releasing.

“Elvis: That’s the Way It Is” se lanzará en el Reino Unido, la República de Irlanda, Alemania, Austria, Suiza, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Estonia, Letonia, Lituania, Australia y Nueva Zelanda.

Cabe señalar que la compañía ya ha lanzado "The Doors: Break on Thru - A Celebration of Ray Manzarek" y "Saucerful of Secrets: Live at the Roundhouse" de Nick Mason este año. En 2019, los títulos de Trafalgar Releasing incluyeron películas con Metallica, Depeche Mode, Slayer, Shakira, Gorillaz, Roger Waters, Rush, Grateful Dead, The Cure y Trey Anastasio.