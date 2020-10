“Doctor Strange” aparecerá en “Spider-Man 3”

ESTADOS UNIDOS.- Todo pinta a que la tercera entrega de “Spider-Man” será de lo más épica, pues ahora “Doctor Strange” será parte de esta nueva aventura.

Según dio a conocer The Hollywood Reporter, Benedict Cumberbatch acaba de confirmar que se unirá al elenco de “Spider-Man 3”, protagonizada por Tom Holland, retomando su papel como el poderoso hechicero.

Ahora el personaje ocupará un papel muy importante en la vida de “Peter Parker”, pues al igual que lo hizo “Tony Stark” / “Iron Man” (Robert Downey Jr.), “Doctor Strange” fungirá como una especie de mentor para el joven arácnido.

Este proyecto de Spider-Man ya tiene algunos lazos inesperados, con el regreso de Jamie Foxx como “Electro”, pues el villano había sido visto por última vez en “The Amazing Spider-Man 2” de 2014, que presentó a Andrew Garfield como protagonista, por lo que pertenece a otro universo de las historias del hombre araña.

Tener a “Doctor Strange” como parte de "Spider-Man" puede ayudar a explicar el regreso de “Electro”, pues cabe recordar la habilidad de este hechicero de viajar entre dimensiones.

Cumberbatch está a punto de iniciar la filmación de “Doctor Strange: In the multiverse of Madness”, que explorará las realidades alternas y algunos especulan ahí está la sección transversal.

“Spider-Man 3” comenzará a rodarse en Atlanta a finales de octubre, mientras que “Multiverse of Madness” también iniciará su rodaje este mes, aunque en Londres. No está claro cuándo y dónde Cumberbatch filmará sus escenas.

Jon Watts, el cineasta detrás de “Homecoming” y “Spider-Man: Far From Home” del año pasado, está en la silla del director para la tercera entrega, que Sony ha fijado la fecha de estreno para el 17 de diciembre de 2021, aunque los espectadores ahora esperan que las fechas de estreno cambien. gracias a la pandemia.

Se espera que la mayoría del elenco de apoyo de las películas anteriores como Zendaya, Marisa Tomei, Tony Revolori y Jacob Batalon, estén de regreso para filmar en Atlanta.

Los personajes de Cumberbatch y Holland se conocieron por primera vez en “Avengers: Infinity War” de 2018.