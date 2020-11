Disney + anuncia el estreno de 'Godmothered', su nueva cinta navideña

TIJUANA, B.C.- “Goodmothered” es la nueva comedia navideña que Disney Plus estrenará el próximo 4 de diciembre.

La historia la protagoniza Isla Fisher (Eleanor) y Jillian Bell, narra la vida de una hada madrina en formación joven e inexperta (Bell) que al enterarse de que su profesión elegida se enfrenta a la extinción, decide mostrarle al mundo que la gente todavía necesita hadas madrinas.

Es entonces que Eleanor encuentra una carta perdida de una niña de diez años en apuros, la localiza y descubre que la niña, Mackenzie, es ahora una madre soltera de 40 años que trabaja en una estación de noticias en Boston.

“Godmothered” es dirigida por Sharon Maguire y producida por Justin Springer, su banda sonora original esta a cargo de Oscar Rachel Portman con canciones como "Rise Up (Joy to the World)" y "Hero" interpretadas por Jillian Shea Spaeder.