Disco de Cardi B es ahora el álbum debut más largo de una rapera

A pesar de que han transcurrido dos años desde el lanzamiento de ‘Invasion Of Provacy’ de Cardi B, el disco continúa batiendo récords, ya que ahora es el álbum debut más largo de una rapera en el Billboard 200, según Chart Data.

Invasion of Privacy ha pasado 92 semanas en el Billboard 200, o todas las semanas desde su lanzamiento el 6 de abril de 2018. The Miseducation of Lauryn Hill de Lauryn Hill mantuvo el récord anteriormente, alcanzando un máximo de 91 semanas en la lista de álbumes.

Invasion of Privacy debutó en el número 1 en el Billboard 200 con 255,000 unidades equivalentes a álbumes, de las cuales 103,000 fueron ventas puras. Obtuvo 202,6 millones de transmisiones de audio a pedido en su primera semana, la mayor semana de transmisión para una mujer en ese momento.

Los singles de Invasion of Privacy han contribuido a la longevidad de las listas del álbum. Chart Data informa que fue el octavo álbum más vendido de 2019 por una artista femenina, a pesar de salir el año anterior. También es el álbum de rap más transmitido por una artista femenina en Spotify, acumulando más de 2.800 millones de transmisiones, casi un tercio de las cuales provienen solo de "I Like It".

Invasion of Privacy también fue un éxito entre los críticos, ganó el Grammy al Mejor Álbum de Rap y obtuvo una nominación al Álbum del Año. Ha sido certificado 3x platino por la RIAA hasta ahora. Claramente, el álbum continúa saciando a los fanáticos de Cardi B mientras esperan ansiosamente su segundo álbum, que se espera que salga este año.