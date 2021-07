"Dios me los mate": El rapero C-kan rompe el silencio sobre el asesinato de su hermano Ruff

MÉXICO.- El pasado 14 de julio se informó a los seguidores de C-kan sobre la muerte de Juan Daniel Maldonado Ramos, apodado como “Ruff”, el hermano del reconocido rapero jalisciense.

El artista no había aparecido en redes desde entonces y sus fans le dieron el espacio necesario y mandaron cientos de mensajes de apoyo. Sin embargo, ahora el rapero decidió emitir un mensaje al respecto y romper el silencio por medio de sus redes sociales.

“Dejen de mandarme mensajes a mí que me rompen más el corazón, mejor oren por él o vayan a despedirlo. Dejen las preguntas para otra ocasión. Gracias por todos los mensajes de amor por él”, expresó José Luis.

En el vídeo En Vivo, el rapero también desmintió la información que circuló en redes sobre el asesinato de su hermano y reveló que no fue por un balazo en el abdomen, sino por un tiro en la espalda y tampoco sucedió en las canchas de la 98, vecindario donde ambos crecieron.

Estábamos en un partido de fútbol, no fue en su barrio, no fue en la cancha de la 98, no fue un balazo en la cabeza, no fue un balazo en el pecho, fue en otro lado. En su barrio era intocable, en su barrio lo amaban (…) Le tiraron por la espalda cuando ya nos íbamos”, confesó C-kan.

Expresó su disgusto ante aquellos que se han burlado de él por la pérdida de su hermano Ruff: “A toda la gente que ha encontrado en este momento para burlarse de mí, de mi persona, de la memoria de mi hermano, les deseo de todo corazón, con el alma, con el corazón en la mano, a todos los que han tenido oportunidad en estos instantes de burlarse, que Dios nunca les permita sentir lo que se siente perder a una persona como él.

C-kan le pidió a todos sus seguidores que sigan honrando la memoria de Ruff y que sigan escuchando sus canciones, las cuales promete revelar el material inédito que su hermano grabó antes de morir.

Para terminar su En vivo, “El perro de la C” dijo con enojo sobre los responsables de la muerte de Juan Daniel: “A los hijos de su p*ta madre que hicieron esto, que Dios me los bendiga, pero que también Dios me los mate, a la v**ga. Amén”.