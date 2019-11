Diego Verdaguer revela secreto para seguir con Amanda Miguel tras 44 años

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantautor Diego Verdaguer sigue celebrando en grande sus 50 años de trayectoria musical, rodeado del amor de Amanda Miguel, del apoyo familiar y construyendo proyectos que incluyen un nuevo disco y labores filantrópicas.

Como parte de esa celebración el argentino preparó un showcase, para la presentación de su nueva producción discográfica llamada “Corazón Bambino”, en el Museo Soumaya, sin embargo la ausencia de su esposa Amanda Miguel llamó mucho la atención, sobre todo porque se trataba de un día muy especial para el compositor.

Pero después de algunas especulaciones de algún posible problema y al contrario de lo que opinaron algunas personas de que su relación es como agua y aceite, el cantante prefirió el humor y comparó su relación con una ensalada.

“Nosotros no somos como agua y aceite, somos como una ensalada, entonces hay que saber mezclarla a tiempo las ensaladas para poder disfrutarlas y saborearlas, Amanda está en Florida manejando algo personal, terminó su gira y entonces se le complicaba venie, pero está conmigo hablándome, pidiéndome fotos, mandando mensajes, llevo 44 años con mi mujer, entonces siempre construyendo la familia y construyendo el amor”.

Parte de esa historia de amor que vive con la intérprete de “Él me mintió”, se debe a que cada día reinventa el amor y lo mantiene vivo, aseguró Diego.

“Hay que volver a la esencia siempre, yo insisto en eso, esa es mi fórmula particularmente, trato de rescatar la esencia de lo que va sucediendo todos los días, porque vivimos transformándonos permanentemente, si sabemos conservar nuestra integridad y apreciar nuestra esencia, podemos volver a vivir el amor con la transformación que ha sucedido por el tiempo”, comentó.

Y aunque confesó que le ha resultado difícil no ser fiel, considera que son más fuertes sus principios y no dañar a las personas que ama.

“Más que Amanda es mi integridad personal, porque definitivamente es una cuestión personal, yo decidí hace muchos años ser un hombre fiel y lo hago por mí, es difícil ser fiel, fiel a uno mismo, a la ética personal, en cualquier acto de la vida, fiel en el sexo, es difícil, pero esa es la tarea de la vida”.

Esa buena relación de pareja se refleja en detalles como el cambio de look del cantante, que fue recomendado por su esposa.

“La idea de cortarme el pelo me la dio Amanda, me dijo: ‘ya te tendrías que cortar el pelo’ y eso lo hice hace dos años y pico, pero me he cortado el pelo a lo largo de mi vida, yo particularmente creo en que los artistas, tienen la posibilidad de reinventarse cada vez que quieren, soy un artista, tengo un estilo para cantar cada vez lo que tengo ganas de cantar, pero puedo cortarme el pelo sí o no, no soy una marca, soy un hombre de riesgos”.

Y a parte de considerarse un buen esposo, también es un padre amoroso, que le gusta sentirse en familia, y para su presentación del disco lo acompañó su hija María Gimena, quien lo apoyará en su fundación que tiene como propósito velar los derechos de los niños.

“Gimena me ofreció apoyo en el área del arte y por supuesto que vamos a hacer cosas juntos, lo que más me gusta a mi es hacer cosas en familia y ayudar…Vamos a empezar en el Estado de México, vamos a crear espacios donde los chicos puedan acceder a la educación musical, al acceso a los 30 derechos de una forma concreta, muy simple, para que así los chicos tengan una visión clara de lo que cada uno de esos derechos significan”, explicó.

“Hay muchísima gente haciendo cosas en el mundo muy respetables y admirables y para mí es muy importante aprender de todos ellos, informarme y poquito a poco ir sumando un granito de arena con esta fundación que estamos iniciando con muchas ganas, con mucho deseo de ayudar”, abundó.