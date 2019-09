Diego Boneta se come cangrejo vivo

MÉXICO.- Diego Boneta sigue feliz y muy enamorado de Mayte Rodríguez, motivo que lo ha hecho demostrar a sus seguidores lo comprometido que se encuentra con las tradiciones chilenas, país de origen de su novia, que es modelo publicitaria de televisión.

Mientras la pareja disfruta de sus vacaciones en Chile, el protagonista de “Luis Miguel, la serie” probó una de las comidas tradicionales del país.

Así que antes de comerse a un cangrejo de erizo vivo, el actor comentó: “Me dijeron que no sería un chileno de verdad si no me como esto”, y tras probarlo expresó: “Oye, está bueno”.

Sin embargo, algunos seguidores no duraron en criticar al actor mexicano y expresaron su descontento, sobre todo por la forma en que se puede ver a los chilenos en el mundo.

“En chile comemos jaiba no cangrejos los cangrejos se alimentan de perros muertos ”.

“Este tipo piensa q somos monstruos? Que aweonao”.

“Y a este saco wea que quien le dijo que nosotros nos comemos las weas crudas?”.