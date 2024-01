Diego Boneta responde a críticas por interpretar a Fidel Castro

Ciudad de México.- Diego Boneta hizo frente a las críticas que surgieron en su contra después de que anunciara que interpretará a Fidel Castro, quien fue primer ministro de Cuba por casi 50 años.

Después de que Boneta fuera reconocido por dar vida a Luis Miguel en su serie biográfica, el actor expresó que se preparó de la mejor manera para personificar al político.

Como actor estás ya acostumbrado al rechazo, nadie es monedita de oro, yo lo único que puedo hacer fue mi mejor trabajo, mi mayor esfuerzo, me preparé con un maestro cubano, de las mentes más brillantes cubanas, Rafael Rojas, para precisamente tener toda la información acerca de Castro, y poder hacer el mejor trabajo posible”

Aclaró.

Sobre Fidel

Al respecto de lo que él piensa de Fidel Castro, el histrión fue contundente y subrayó que su papel no será enaltecer la figura del fallecido mandatario.

“Esa es una persona difícil de contestar aquí de bote pronto, creo que lo que se está viviendo allá es una desgracia, tengo mucha empatía y mi corazón está con ellos, creo que algo que era muy importante para mí en esta película, era no victimizar a Fidel, no glorificar a Fidel, sino mostrarlo por cómo era y tratar de hacerlo lo más cercano posible a lo que fue”, expuso al respecto.

Sin competencia

Por otra parte, Diego descartó que pueda existir una competencia con “El Sol de México”, luego de que el intérprete de “La Incondicional” anunciara su incursión en el mundo del tequila.

“¿Don Ramón se llama?... ¡Qué buena onda que haya otro mexicano! No, competir no, que buena onda que sea otra celebridad mexicana y no una celebridad americana”, expresó Boneta.

Finalmente, el artista de 33 años manifestó que estará viviendo una temporada en su país natal por una poderosa razón. “Arrancando el año con un proyecto, una película que voy a estar rodando aquí en México”, remató.