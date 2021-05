Diego Boneta manda mensaje a Belinda tras su compromiso con Christian Nodal

Ciudad de México.-Diego Boneta fue cuestionado por los reporteros sobre el reciente compromiso matrimonial entre Belinda con Christian Nodal, y aunque reservado con sus declaraciones, el protagonista de “Luis Miguel, la serie”, no perdió la oportunidad de enviarle un mensaje a la intérprete de “Bella traición”.

A pesar de que hace más de un año surgieron los rumores con respecto a un posible romance entre ellos, Diego aclaró que solo ha existido una linda amistad con su colega en esa ocasión, por lo que ahora no reparó en expresar su beneplácito ante la feliz noticia de la próxima boda de Beli.

“Le deseo todo lo mejor”, dijo Boneta a los periodistas ante las constantes preguntas sobre la romántica pedida de mano de Nodal a Belinda.

Al ser cuestionado sobre si asistirá al tan esperado enlace matrimonial, el actor y cantante contestó: “Si es que puedo… feliz (iré)”.

Antes de partir en su auto, Diego Boneta no perdió la oportunidad de enviarle unas palabras a Belinda y comentó: “Muchísimo cariño, y todo lo mejor. No sabes el gusto que me da verla tan feliz”.