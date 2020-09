Dice Miley Cyrus que su divorcio con Liam Hemsworth 'apestó' al hacerse público

Ciudad de México.- A más de un año de que Miley Cyrus y Liam Hemsworth confirmaran su separación a pocos meses de haber contraído nupcias, la intérprete de ‘Wrecking Ball’ rompió el silencio sobre su separación asegurando que su divorcio realmente “apestó”.

Durante la entrevista que brindó para el podcast “The Joe Rogan Experience”, Cyrus manifestó: “Recientemente pasé por un divorcio muy público que apestaba… Lo que realmente apestaba no era el hecho de que yo y alguien a quien amaba nos dimos cuenta de que ya no nos amábamos como solíamos hacerlo. Eso está bien, puedo aceptarlo. Lo que no puedo aceptar es ser la villana, y todas esas historias”.

Defendiéndose de todo lo que se dijo de ella tras esta ruptura, la artista agregó: “Es simplemente sorprendente para mí que el público piense que no hay una brecha en el tiempo que no hayan visto que podría ser lo que condujo a (mi divorcio). Están contando una historia desde siempre atrasada, especialmente cuando se trata de los medios. ‘Un día eras feliz en las alfombras rojas, y al siguiente te besas con tu amiga en Italia, ¿qué carajo?’ Bueno, pues hubo mucho tiempo entre eso que no viste”.

Cabe señalar que esta confesión de Miley llega tiempo después de que una fuente cercana a Liam asegurara que el actor está harto que su ex esposa hable mucho del pasado. “Liam ha estado tratando de ser lo más privado posible y respetuoso con su relación y ruptura, y es una vergüenza para él y su familia que ciertos aspectos sobre su relación y la de Miley se hayan hecho públicos.”, dijo en esa ocasión la fuente a la revista US Weekly.