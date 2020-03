Diana Golden exige a Alfredo Adame una disculpa pública

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que Alfredo Adame volviera a arremeter en contra de su ex Diana Golden, y además negara que había perdido la demanda por difamación, es ahora la actriz quien desmiente al conductor y asegura que él perdió ese juicio legal a principios de este año.

Manifestando su interés por escuchar la disculpa de Adame, Golden expresó: “a mi me importa más la disculpa pública, que lo demás si no lo hace, pues seguirá con su patanada, pero a mi no me importa ni me afecta ya… yo le gané desde enero, que no acepta que sí le gané su demanda en contra de difamación, y se ha hecho gran alaraca de la multa, ¡ay mira!, eso yo se lo dejo a mi abogado, total, ni me lo quedaré yo creo”.

Posteriormente, la actriz habló en el programa Ventaneando sobre la cantidad que Alfredo debe pagar. “Como 20 mil pesos, no sé, pues presume tanto, pues que los pague, y si no tiene para pagarlos, pues se entenderá con el juez, no conmigo”.

Acto seguido, Diana Golden manifestó su sorpresa por la nueva embestida del también actor. “Yo no tengo nada que ver, no sé por qué volvió a sacar esto ahora, me sorprende”.

Finalmente, la artista aseguró que ahora que volvió a reencontrarse con él, no sintió absolutamente nada. “Lo vi en el juzgado… pero es una persona desconocida para mí, y lo sigue siendo, no conviví con él, ya pasaron más de 30 años y cada quien creció diferente, yo crecí en paz y el creció peleando, bueno, cada quien”.