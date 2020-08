Destrozan a Ludwika Paleta por criticar a empleados de Starbucks

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de Twitter, Ludwika Paleta reportó a una sucursal de una famosa cadena de cafés por supuestamente darle un mal servicio, lo que a su vez desató un ataque por parte de los usuarios de la red social.

Aunque la cadena de cafés abre a las 08:00 horas, según la actriz acudió a las 08:20 horas y aún no abrían, por lo que recurrió a su cuenta de Twitter para reportar la situación.

“Los dueños del @starbucksmexico de Gran Sur que se supone abre a las 8 am, sabrán que a las 8:20 está cerrado y no hay nadie?”, escribió Ludwika Paleta.

Los dueños del @starbucksmexico de Gran Sur que se supone abre 8 am, sabrán qué a las 8:20 está cerrado y no hay nadie? Los empleados ni sus luces... ��♀️ — ludwika paleta (@ludwikapaleta) August 29, 2020

Luego haber escrito el mensaje en su red social, empezó a recibir cientos de comentarios y críticas.

“20 minutos no es nada para lo que ustedes los artistas nos hacen esperar en ruedas de prensa en ocasiones. Aún recuerdo cuando llegaste más de una hora tarde a una rueda acá en Monterrey verdad”, habría escrito el reportero de espectáculos Alfonso I. Pérez Colunga.

Válgame, que tragedia, llegar a las 8 y que no tengan mi latte deslactosado light listo, ¡Cómo se les ocurre! El simplismo y la nefastez se contagia, "el que con lobos anda a aullar se enseña" — Jessie Janssen ❤️���� (@jessie_Janssen2) August 29, 2020

Ante las críticas Ludwika Paleta publicó otro tuit en el que afirmó que no le sorprendían los señalamientos.

Todavía de que los dejan sin trabajo y sueldo por la pandemia, los reportas por no esta listos cuando tu quieres café, por eso tu también parate temprano y preparatelo en casa y lo llevas en un termo �� — Patsy (@PatsyMacias) August 29, 2020

¿Y ya checaste que por pandemia, hubo cambios de horarios para todos los establecimientos? Que yo sepa, abren de 10 u 11 a.m. a 5 -7 pm — Miss Katsuragi OBRADORISTA 100%. (@Katsuragui) August 29, 2020

“Mucha agresividad en Twitter, como siempre. No sorprende. Pero…si yo no llego a mi trabajo puntual, me llaman la atención, como a todos. Claro que puedo conseguir un café en otro lado. Ese no era el tema. Saludos.”, escribió Ludwika.