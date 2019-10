Despotrica Marysol Sosa contra su hermana Sarita

MÉXICO.- Marysol Sosa reveló varios detalles de lo que fue su viacrucis en Miami, luego de que su hermana Sara Sosa le informara tanto a ella como a su hermano Jose Joel del fallecimiento de su padre, José José.

Al ser cuestionada sobre si ella o José Joel se dieron cuenta si existía alguna negociación de Sarita con alguna televisora para tener la exclusiva de la muerte del “Príncipe de la Canción”, la cantante dejó entrever que la actitud de la joven les hizo pensar algo así.

Lo que a nosotros nos sorprende ya llegando a Miami es que ya no contesta el teléfono y de la nada, 45 minutos después de haber llegado, nos empiezan a avisar: ‘pues está dando entrevistas con Telemundo’, y nos empezamos a dar cuenta de todo y ya no nos volvió a responder nunca nada, explicó Marysol en entrevista para el programa radiofónico de Javier Poza.

Y agregó: “nos engatusó también, porque nosotros llegamos a hacer lo que teníamos que hacer que era ver a mi papá, a nuestro papá que falleció. Con el respeto merecido, mi plan no era ni aventarla, ni nada de nada, pero llegamos a la funeraria (y no nos dieron informes), ya nos enteramos después que como no estaba nuestro nombre en la lista pues quién nos iba a dar información de qué”.

Sobre las causas de muerte de su famoso padre, Marysol dijo: “Dentro de su acta mencionan que fue el cáncer de páncreas, que a mí, me llama un poco la atención porque el señor se fue de antemano sano del cáncer de páncreas de México, sin páncreas de antemano, porque le tuvieron que retirar su órgano en la operación, entonces quizás medicamente no me quedan claras las terminologías del padecimiento que tuvo y (sus) secuelas, pero si me llamó la intención porque esa fue la primera causa”.

Finalmente, al ser cuestionada sobre Sergio Mayer y el tema de las regalías, la hija de Anel Noreña y José José confesó: “Personalmente ya había escuchado algo, no me acuerdo la verdad en qué tanto tiempo anterior a todo este tiempo, de que Mayer había hecho algo personalmente, no he estado tan empapada por toda la situación que se ha dado en mi familia, pero Mayer ahorita no ha tenido nada que ver con nosotros, muy amablemente nos quiso buscar, como que venir a arreglarnos la vida, a lo cual dijimos sí señor gracias, pero a usted realmente ni lo conozco, algo escuché de usted, entonces con su permiso, y personalmente nos hicimos un poco al lado. Por ahí salió una nota, nos mencionaron el que ‘Sergio Mayer logró todo y la familia está complacida y contenta’, y no, no hicimos nada con Sergio Mayer, no estamos haciendo nada con Sergio Mayer, al contrario, estamos exigiendo respuestas del parte del señor Mayer para ver qué fue lo que pasó, y con qué se quedó, y qué es eso, porque al parecer hizo cosas que no tenía que hacer”.