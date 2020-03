Despotrica Laura Bozzo nuevamente contra Irina Baeva

Laura Bozzo nuevamente arremetió en contra de Irina Baeva, luego de que la actriz rusa restara importancia a las primeras declaraciones de la conductora peruana.

En entrevista para el programa Sale el Sol, Bozzo no dejó ninguna duda del descontento que tiene con Baeva y expresó: “los hijos para mí, para Laura Bozzo, son sagrados, y los hijos no se tocan, y alguien que usa las redes sociales para presumir una aventura es una hija de put*, y póngale pit*, es una hija de la ching*da, y póngale pit*, que me vale un carajo lo que puedan decir”.

Continuando con la controversia de la cancelación de una conferencia en la que la actual pareja de Gabriel Soto hablaría a favor de la mujer, Laura expresó: “Mamita Irina Baeva, a mí, tú no me representas, olvídate, jamás”.

Y aunque Laura Bozzo continuó embistiendo en contra Irina Baeva, también le tocó su parte a Gabriel Soto. “Una mujer que no es inspiración para nadie, una mujer que destruyó un hogar, a mi criterio, no es una persona que va a dar ningún tipo de mensaje… hermosa, preciosa, es una diosa, es una cosa impresionante lo linda que es, pero como mujer, no es ejemplo para nadie, una mujer que destruye hogares para mi no es ejemplo, ojo, no digo que Gabriel Soto no sea el culpable, ese desgraciado lo declaré la rata del año, o sea el mero mero de los desgraciados, pero para ser desgraciado es como cuando cometes un crimen, cuando cometes un crimen no es solamente quien lo comete, sino quien ayuda a cometerlo”.

Por último, la conductora dejó en claro el motivo que la lleva a tener tanto rechazo con la novia de Soto. “Lo que a mí básicamente me molestó de Irina Baeva, el haber tocado a las niñas, el haber dicho me voy a casar contigo y te voy a dar un hijo hombre”.