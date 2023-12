Desmintiendo el rumor: Billie Eilish no pierde seguidores en redes sociales tras revelar su orientación sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que Billie Eilish compartiera abiertamente su orientación sexual en una entrevista con la revista estadounidense "Variety", se difundieron en redes sociales publicaciones que aseguraban que la cantante había perdido seguidores como resultado de esta revelación.

En la entrevista con "Variety", Billie discutió abiertamente su atracción hacia las mujeres, expresando: "las amo mucho. Las amo como personas. Me atraen como personas. Estoy realmente atraída por ellas". Durante el evento Hitmakers de "Variety", reafirmó su orientación, sorprendiéndose de que la gente no estuviera al tanto de esta faceta de su vida al comentar:

¿No era obvio? No me había dado cuenta de que la gente no sabía.