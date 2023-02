Desmienten conductores de 'Ventaneando' que existió agresión a hermana de Yuridia

Ciudad de México.- Continúa la polémica entre los conductores de Ventaneando y Yuridia luego de revivir ataques y agresiones que supuestamente recibió la cantante en un pasado.

En el programa mostraron un video íntegro del momento que presuntamente narró la hermana de Yuridia, donde se puede observar a una reportera intentando entrevistar a los hermanos de la cantante, entre ellos Olimpia, quien se niega a darles alguna respuesta.

Video de la hermana de Yuridia

Según refiere el video, minutos después de que la hermana de Yuridia y los niños entraron a la casa llegó Genaro Gaxiola, el padre de la cantante, para amenazar a la entonces reportera de Ventaneando.

Pasa algo con uno de los niños y ya les dije, no sé con quién ching*dos hablé el otro día y les dije me los voy a ching*r, no me quieren creer, me los voy a ching*r. Ya me asustaron a los niños ching*”

expresó el señor.

Ante la insistencia de la reportera, Genaro insistió en que no tenía nada que decir: “si ya saben que no quiere que lo molesten a uno para que ching*os siguen? Ya me habló la niña, que asustaron a los niños. Yo no quiero ver nada de este desmadr* aquí. Yo nunca hablo, tú sabes bien que yo nunca hablo”.

Desmienten testimonio de Olimpia

De esta manera, los titulares de la emisión de TV Azteca desmintieron a Olimpia Gaxiola con relación a que durante el intento de entrevista hayan golpeado a los hermanos de Yuridia, como aseguró la ahora joven.

Para recalcar su postura, Daniel Bisogno aseveró que “las imágenes hablan más que mil palabras”, mientras que los demás conductores coincidieron en que ellos “nunca se animarían a agredir a un menor de edad”.

Mónica Castañeda aseguró que Yuridia no tiene ninguna necesidad de continuar con los señalamientos en contra de Ventaneando y Bisogno concluyó el tema aseverando que las acusaciones eran falsas.