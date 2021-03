Desmiente Frida Sofía a la oficina de representación de Alejandra Guzmán

Ciudad de México.- Frida Sofía ha dado respuesta a las declaraciones que hicieran el equipo de publicistas de su madre, Alejandra Guzmán, quienes aseguraron que le tendieron una “emboscada” a la cantante para que hablara de sus diferencias en un programa de televisión.

A pesar de que el viernes por la mañana se pensaba que la relación entre Alejandra y Frida podría empezar a mejorar, horas más tarde la oficina de representación de Alejandra emitió un comunicado asegurando que todo fue una trampa y que no deseaban que la rockera y su hija hablaran del tema públicamente.

Debido a ello, es que Frida decidió aclarar la situación con el siguiente mensaje:

“Derivado de los comentarios expresados a través de la oficina de manejo de la señora Alejandra Guzmán el pasado viernes después de la emisión del programa Despierta América dónde, Frida Sofía estaba como artista invitada, nos gustaría expresar lo siguiente y dejar fija nuestra posición al respecto.

Despierta América ha sido un programa que siempre ha apoyado de forma objetiva y conciliadora no sólo la carrera de Frida Sofía, pero también la situación familiar que se ha vivido por largo tiempo entre ella y su mamá Alejandra Guzmán. Es irresponsable, por parte del equipo de la Sra. Guzmán, acusar de amarillismo y sensacionalismo cuando lo único que se vivió el pasado viernes fue un momento sublime entre madre e hija, que no sólo conmovió a los que estuvimos presentes y vivimos en carne propia, pero también a la audiencia que por largo tiempo ha deseado que Alejandra y Frida se reencuentren y limen sus asperezas.

En lo absoluto Despierta América es un programa que lucra con el rating que además tampoco manipuló ninguna situación, llegamos categóricamente ese hecho.

El teléfono de Frida Sofía jamás fue usado en la conversación con su mamá Alejandra Guzmán cómo se afirma en el comunicado por el equipo de manejo del artista.

Frida Sofía ni siquiera cuenta con un plan internacional de llamadas, es frívolo e irresponsable culpar a Frida o a la producción del programa de un hecho FALSO; si bien es cierto que madre e hija tienen que sanar sus heridas y reencontrarse en privado, también es justo no culpar a nadie de lo acontecido el pasado viernes en el show ya que todo el equipo de Despierta América no sólo fue impecable en todo momento, pero también, mostraron una profunda solidaridad, cariño y respeto a Frida y a su mamá Alejandra Guzmán, quien tuvo la oportunidad de no contestar la llamada cuando la llamó la producción del control room sí así hubiera sido su deseo y se hubiese respetado.

Acusar con un comunicado agresivo, despectivo y poco profesional culpando a la producción y a la misma Frida Sofía es un acto falto de ética y respeto.

Como equipo, nuestro deber es buscar la unión, la armonía y que el amor entre madre e hija vuelva a reinar de nuevo, no instigar ni buscar situaciones o culpar a terceros por cosas que no fueron tal y como tristemente se han expuesto, sobre todo que ponen una responsabilidad y una culpabilidad en Frida, simplemente es FALSA.

Podemos afirmar con conocimiento de causa que Frida Sofía ha recibido propuestas de todo tipo: Económicas, portadas de revista, incluso apoyos para su carrera por una “Reconciliación” con su madre a la cual ella siempre te ha negado ya que tenía que darse una situación como la que se vivió el pasado viernes, para que Frida deseara abrir su corazón hacia una paz y una sanación en el momento correcto y no por un interés creado ni por su carrera ni por sus beneficios personales sino por el amor entre madre e hija.

Una vez más gracias a los medios de comunicación por su apoyo y simpatía por la situación de Frida. Desgraciadamente comentarios malintencionados como el emitido el pasado viernes sólo crean nuevamente, una distancia que muchos queríamos comenzar a ser superada”.

De esta manera, la cantante y su equipo dejaron claros que tras los comentarios vertidos por la oficina de representación de La Guzmán, ahora nuevamente existen grandes diferencias entre madre e hija, por lo que se descarta que en breve pueda vérseles juntas de nuevo.