"Desde abril no veo a mi bebé" dice Ninel Conde

CIUDAD DE MÉXICO.- La disputa entre Ninel Conde y Giovanni Medina aún no termina, desde principios de abril la cantante no ha podido ver a su hijo, ya que el niño se encuentra viviendo con su ex pareja. A raíz de esto, ambos han comenzado una discusión que además de trascender a juzgado y medios de comunicación, ahora también llegó a las redes sociales.

En una transmisión en vivo por su perfil de Instagram, Ninel Conde, convivió con sus seguidores y al ser cuestionada sobre si ya había visto a su hijo, respondió, "No, a mi hijito no lo veo desde el 5 de abril. Es un tema muy difícil, muy delicado, muy triste y muy injusto".

Conde se ha mantenido tranquila respecto al tema, dice tener fe que todo se resuelva pronto, "Tengo puesto en manos de Dios y ya trato de estar tranquila, de confiar que todo se tiene que acomodar tarde o temprano".

Recuerda que después de la lluvia siempre vuelve a salir el sol. Que tengan una excelente noche #condefans �� pic.twitter.com/1b64tyBubk — Ninel Conde (@Ninelconde) July 30, 2020

La actriz y cantante ha pasado momentos difíciles, desde que su ex marido Giovanni Medina ha decidido confinar a su hijo, sin dejar verlo. "Anoche sí me vine para abajo, pero ya me vine otra vez para arriba, ya estoy feliz y contenta", declaró Ninel. "No lo he podido recuperar por los tiempos y por todas las cosas que se han hecho arbitrariamente".

En relación con la carta que le envío al presidente Andrés Manuel López Obrador, la actriz comenta si ha generado algo positivo en su lucha como madre, "Me trataron de checar se diera un reconocimiento correcto, pero con lo que ya se había hecho es que se había metido el gol, con corrupción y mentiras, ya se había hecho.