Denuncian robo hijos de Talina Fernández

Ciudad de México.- Luego del fallecimiento de Talina Fernández, sus dos hijos se han visto en la necesidad de vender algunos de sus objetos personales para la intervención quirúrgica y hospitalización de “Pato” Levy.

Patricio requiere recaudar dinero debido a que recientemente fue internado a causa de una insuficiencia cardiaca.

Por esta razón, iniciaron la venta, aunque de acuerdo con Coco Levy, este negocio les provoca sentimientos encontrados.

Talina Fernández.

Sentimientos encontrados

“Son cosas que han estado con nosotros siempre, pero también el tenerla tan presente y el tener tantas cosas de ella en todo momento, tanto, nos hace estar todavía muy en la tristeza”, explicó el productor de cine.

Por otra parte, Pato Levy reveló en entrevista para el programa Venga la Alegría que una persona abusó de su confianza y les robó uno de los cuadros que se encontraban a la venta.

Salí corriendo a buscarlo y no lo agarraron. Yo tuve que ir al baño y se lo dejé a mi hermano, le dije ‘cuida que te pague’, el güey nada más le dio 1000 pesos a mi hermano, le dijo ‘me dijo que mil’, y se lo llevó”, relató el hijo de Talina.

Patricio "Pato" Levy. Fotos: Agencia México

Siguen las malas noticias

Pero las malas noticias para los descendientes de “La dama del buen decir” no terminan ahí, pues el mismo Patricio contó que el inmueble que tanto él como su hermano estaban rematando en Acapulco, resultó muy afectado tras el paso del huracán “Otis”.

“La casa mi mami en Acapulco, que nos iba a ayudar a poder pagar deudas, se la llevó el huracán, toda, lo perdimos, se rompió todo, quedó en obra negra, se rompieron los vidrios, se llevó los colchones, se rompieron los baños”, manifestó.

Finalmente, Pato desmintió los rumores con respecto a que se encuentra muy deprimido y sin ganas de vivir.

“Estoy pasando por un mal momento de salud, físicamente estoy muy mal, pero no tengo tiempo de deprimirme, con mi mami siempre dije que cuando ella se fuera mi mami, me iba a ir yo, y cuando mi mami se muere me descubren esta arritmia en el corazón. Era plática de cuates, o sea, no era en serio que yo me iba a ir contigo”, declaró.