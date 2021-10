Denuncian a cantante brasileño por presunto abuso sexual a una modelo, en un reality show

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante Nego do Borel fue denunciado por la modelo Dayane Mello, por presunto abuso sexual, luego de que ambos participaran en in reality show de una televisora de Brasil.

Según información de los medios, el cantante Leno Maycon Viana Gomes, nombre real del presunto, fue expulsado a finales de septiembre pasado, del programa de televisión “A Fazenda 13”, por supuesto abuso de su compañera, de 32 años de edad.

El hecho habría ocurrido después de que los participantes realizaran una fiesta dentro de la casa en la que están encerrados y los involucrados se fueron a dormir a la habitación, después de encontrarse en aparente estado de embriaguez, como se pudo ver en las imágenes grabadas por el reality.

Las imágenes muestran cómo algunos de los famosos que están en la casa, le dicen a Dayane Mello que se acueste en su cama y no la de Nego, pero la mujer se habría negado y, según se dijo, quiso quedarse con el cantante.

Una vez apagadas las luces, la cámara nocturna capta movimientos bajo las sábanas de la cama donde estaba la pareja acostada, además del supuesto audio en donde se escucha a la modelo decirle a su amigo pare lo que está haciendo porque ya es madre de una niña.

Para con eso, Nego. Nego, tengo una niña. No puedo. ¿Entiendes?, no puedo”, apuntó.



¿Por qué aseguran que Nego abusó de Dayane?

Las publicaciones refieren a que Dayane Mello le habría dicho a sus compañeros que había dormido abrazada de Nego do Borel y no hizo nada de lo que no hubiera querido, pero aceptó que no recordaba cuando sus compañeros le pidieron que durmiera en su cama ni haberle dicho al cantante que tiene una hija.

Pero luego de que el episodio saliera al aire, los seguidores de Dayane exigieron la expulsión inmediata de Nego, del reality, ya que había violado a la modelo.

La polémica entre la audiencia de Brasil creció tanto, que Mello terminó denunciando a su compañero por supuesta agresión sexual y como prueba de lo sucedido, presentarían las grabaciones del programa.

Los abogados de Nego do Borel aseguraron que están a favor de la justicia, pero pidió que se eviten los juicios previos sin saber realmente lo que sucedió y sacar conclusiones apresuradas.

Se dice que anteriormente, Nego fue acusado de violencia doméstica por su expareja sentimental, la modelo Duda Reis, quien afirmó que el cantante la manipulaba, amenazaba y agredía, y terminó por tenerle mucho miedo.