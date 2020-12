Denuncia protagonista de 'Terminator' que actor fue víctima de abuso policial en Colombia

Ciudad de México.- Natalia Reyes, protagonista de “Terminator”, empleó sus redes sociales para evidenciar un nuevo caso de brutalidad policial en su natal Colombia contra del actor estadounidense Kendrick Sampson.

De acuerdo a la actriz, el estadounidense que ha trabajado en series como CSI: Crime Scene Investigation fue golpeado y amenazado con arma de fuego por parte de un policía que, presumiblemente, le solicitó sus documentos de identificación mientras estaba en un local comercial en Cartagena, Colombia.

“No solo porque sea él y sea mi amigo, sino porque es el día a día de muchos, porque nos hemos acostumbrado a esto y NO está bien, no es normal, la policía tiene derecho de pedir papeles a quien quiera pero no tiene derecho de golpear, manosear (como pasó antes de que empezaran a grabar) y apuntar a una persona que no está́ cometiendo ningún delito ni oponiendo ninguna resistencia, llevarlo a una estación, no querer devolverle su identificación y para rematar querer ponerle un comparendo por desacato?. ¿Hasta cuándo? ¿Y si no lo hubieran grabado? Este no es un llamado al odio y la división sino realmente a repensar y reestructurar el uso de la fuerza”, denunció Reyes junto al video donde se observa a dos policías abordando a dos hombres en un comercio.

A su vez, Sampson reveló que en ese momento los oficiales lo golpearon fuertemente, además de bajarle la ropa interior agresivamente y amenazarlo con un arma de fuego y esposarlo para exponerlo como si fuera un delincuente.

Cabe agregar que mediante un comunicado la Policía Metropolitana de Cartagena informó que debido a que el actor se resistió al operativo policial y trató de buscar algo en su bolso, los uniformados se vieron obligados a reducirlo (actuar de esa forma), incluso que el hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades federales de Estados Unidos con sede en Cartagena y ante Migración Colombia.