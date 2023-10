Denuncia esposa de Luis Fernando Peña que su hijo mayor fue abusado sexualmente

Aly Noris, esposa de Luis Fernando Peña, afirmó que su hijo fue abusado por personas cercanas a ella, así como que ella fue víctima de violencia vicaria por parte del padre del niño, por lo que también enfrenta acciones legales; sin embargo, el caso aún se investiga porque las autoridades no han respondido.

Mientras hablaba de la puesta en escena “Hablar o morir”, la dramaturga confesó en entrevista para la revista TVyNovelas que su caso la ayudó a realizar este proyecto que se presenta en el Teatro Telón de Asfalto desde el pasado mes de septiembre.

La obra habla sobre la violencia vicaria y de género que enfrentamos las mujeres todos los días. Más que inspiración, fue una forma de sacar estos sentimientos que tenía a raíz de una depresión; estoy en un proceso legal con el papá de mi hijo, derivado de que él dejó de verlo, no porque yo haya querido ni tampoco por ver lo económico: durante ocho años lo único que le da son mil pesos de pensión”, contó Aly a la publicación.

Acto seguido, la pareja sentimental de Peña dio a conocer que su primogénito fue tocado de forma inapropiada por personas muy cercanas a su expareja y al menor.

Te puede interesar: ''¡Qué soporte!'' Daniela Hoffman responde a comunicado de Alexa Parra

“Eso no era lo importante para mí, sino que mi hijo me dijo ya no quería ver a su papá, porque los hijos de su actual pareja lo tocaron de manera indebida; empezó este rollo de juicios, y el señor cree que la acusación es por pensión; no es así, es algo de índole sexual, y lo primero es la protección del menor, de su propio hijo”, explicó Noris.

Y tras confesar que fue a terapia para afrontar esta situación, Aly mencionó a la revista de espectáculos que intentó hablar con el papá, pero no obtuvo una respuesta adecuada y, por ende, entabló una denuncia legal en su contra.

Te puede interesar: Peña Nieto protagoniza memes por la nueva pareja de Tania Ruiz

“Ya tenemos un juicio por violencia, aunque todavía no tenemos fecha para la audiencia; estamos en espera, porque aún no tenemos una respuesta”, finalizó la diseñadora gráfica.