Denuncia Ivonne Montero abuso de confianza por parte de un amigo

TIJUANA, B.C.- La actriz Ivonne Montero denuncia abuso de confianza por parte de Rodrigo Mora, a quien le rentaba un departamento en la playa de Cancún.

“No soy la única a la que ha tomado y lo ha expuesto, recordando también que un mes y medio antes de que se saliera de mi casa, yo había comprado un comedor, mismo que quemó, tampoco dio la cara”, explicó a través de un video en su cuenta de Facebook.

El mensaje también lo dirige a la mamá del deudor, esperanzada a que esta solución se de pronto, ya que Montero les brindó toda la seguridad sobre todo en los primeros meses de la pandemia.

Además de no pagarle varios meses de renta, le dejo adeudo de servicios como el agua por deber más de 7 mil pesos de consumo.

“Ahora él me sale con que yo nunca tuve tiempo para él, cuando somos amigos y hay mucho cariño y le di trabajo en mi academia y le ofrecí un proyecto de música, lo alojé en mi casa y ahora me dice que no piensa pagar ni un centavo porque a él no le corresponde”, sostuvo Montero.

La actriz de telenovelas como “Las vías del amor”, exige que se le pague el dinero, y más ahora que no tiene ingresos por falta de trabajo y con una hija que mantener.

“Pido que se me haga llegar este dinero, yo no tengo trabajo desde marzo y no estoy tampoco para recibir malos tratos”, recalcó.