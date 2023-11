Denisse de Belanova durante el retiro de la banda: Temía por su vida debido a un tumor gigante

CIUDAD DE MÉXICO.- Belanova lideró la escena pop durante los años 2000, con canciones icónicas como “Rosa Pastel" consolidándose como una de las agrupaciones más influyentes en la música en español. Sin embargo, en el apogeo de su carrera, la banda originaria de Guadalajara anunció un retiro indefinido que ya lleva más de cinco años. Durante ese tiempo, Denisse, Richie y Edgar canalizaron sus energías hacia proyectos individuales, pero también enfrentaron desafíos significativos en sus vidas.

Ahora que la agrupación ha anunciado su regreso a los escenarios, las interrogantes han comenzado a surgir. En una entrevista para la revista Glamour la cantante, por primera vez, compartió detalles de su vida alejada del escrutinio público.

Denisse explicó que, aunque tuvo la oportunidad de explorar otras áreas, también atravesó una grave crisis de salud que la hizo temer por su vida al descubrir un tumor gigante. Tuvo que someterse a una delicada intervención quirúrgica: "Me sometí a una cirugía para extirpar un tumor que pesó casi dos kilos" relató.

La situación se tornó aún más seria cuando los médicos le informaron que existía una alta probabilidad de que el tumor fuera maligno. Fue en ese momento que comenzó a reflexionar sobre su futuro:

Cuando el médico me dijo que había un 50 por ciento de probabilidad de que fuera cancerígeno, pensé: 'Soy demasiado joven para morir. La vida merece la pena vivirla'. Eso me ayudó a comprender que, a mis 43 años, tengo el derecho a ser feliz, y eso es lo que me motiva.

Sin embargo, no fue el único desafío al que tuvo que enfrentarse durante estos años de ausencia. La cantautora vivió la pérdida de su padre, una de las personas más importantes en su vida, pero quien también le dejó una lección fundamental:

Denisse también explicó los motivos que la llevaron a retirarse, además de la crisis emocional y existencial que la llevó a desarrollar problemas de salud mental.

No me encontraba en la situación ideal, especialmente a nivel emocional. Comencé a experimentar una crisis existencial. Recuerdo estar en medio de una gira, viajando constantemente y, de repente, observaba a las personas que me rodeaban y pensaba: 'Bueno, ellos se esfuerzan y hacen esto porque tienen a quién o por qué hacerlo'. Y me cuestioné: '¿Y yo para qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por quién?'.