Demi Moore señala haber sido adicta a Ashton Kutcher

ESTADOS UNIDOS.- Demi Moore habló en la Red Table Talk en Facebook Watch de este lunes

sobre sus luchas con su ex esposo Ashton Kutcher y los efectos que su relación tuvo en sus tres hijas.

"La adicción y la codependencia... como mi adicción a Ashton, eso fue probablemente casi más devastador porque me llevó muy en serio emocionalmente", señaló.

Al lado de Pinkett Smith, Willow Smith y Adrienne Banfield-Norris, la actriz y dos de sus tres hijas: Rumer y Tallulah Willis, platicaron sobre su espiral de adicción después de casi 20 años de sobriedad.

Tallulah, de 25 años, habló sobre las repercusiones que la adicción de su madre tuvo en ella después de que sus hermanas mayores, Rumer, de 31 años, y Scout, de 28, se mudaron.

“Observando el comportamiento con Ashton, esos años, porque todos habían salido de la casa y era solo yo viviendo allí. Me sentí muy olvidada y siento que desarrollé y desarrollé una narrativa en la que ella no me amaba y realmente lo creía ", dijo Tallulah. "Sé que lo hace, 100 por ciento, pero en ese momento estás herido".

Tallulah tenía 9 años cuando Moore recayó. Moore describió el momento en que volvió a tener hábitos adictivos durante un viaje con Kutcher, de 41 años. Ambos estuvieron casados durante ocho años antes de divorciarse en 2013.

"Ashton dijo:" No sé si el alcoholismo es una cosa. Creo que se trata de moderación '”, recordó Moore. “Si me hubiera quedado cerca de trabajar en mi programa ... Yo, por supuesto, viví la mayor parte de mi vida adulta sobria. Estaba muy sobria".

En sus memorias Inside Out, Moore escribió que "entró en contorsiones para tratar de adaptarse al molde de la mujer que él quería que fuera su esposa".

Cuando Kutcher se mudó de su casa después de que Moore dijo que admitió haberla engañado, la actriz dijo que lidió con el dolor al abusar de sustancias como Vicodin y el alcohol.

Sus tres hijas dejaron de hablar con ella y su antiguo esposo y amigo, Bruce Willis, también se alejaron.

Aislada y angustiada, pesaba solo 102 libras. Luego, en 2012, la estrella fue llevada de urgencia al hospital después de fumar marihuana sintética e inhalar óxido nitroso en una fiesta.

Inside Out ya está disponible para su compra. Red Table Talk se transmite los lunes en Facebook Watch.