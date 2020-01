Demi Lovato habla sobre su salud mental

ESTADOS UNIDOS.- Demi Lovato continúa siendo abierta y honesta con sus fanáticos sobre su salud y su viaje en el centro de atención de Hollywood.

Hace unos días Demi tuvo una entrevista con Zane Lowe donde, la nominada al Grammy, explicó lo que la hace feliz.

"Mi éxito no es... [no] mide mi felicidad. Cuando pienso en lo que me hace feliz hoy, pienso en mi familia. Pienso en mis amigos. Pienso en mi equipo. Pienso en las personas eso, conexiones, conexiones del alma. Relaciones significativas, exactamente ", compartió. "Y no sé cómo es eso. Ni siquiera sé si lo veo con un hombre o una mujer, pero solo sé que en algún momento, me encantaría hacerlo en esta década. Y si es así no sucede esta década, tal vez la próxima, no lo sé. Ya veremos’’, señala.

A través de su viaje, Lovato también ha estado en un camino hacia la espiritualidad. Si bien ella se alejó de la iglesia durante muchos años, ha encontrado un lugar en Los Ángeles que "la acepta por lo que es".

"Tenía que darme cuenta del Dios que estoy buscando, el Dios que amo y el Dios que quiero ser mi Dios está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siempre a un brazo de distancia y constantemente conmigo", explicó. "Y sentir ese tipo de cambio. No sé, me siento más seguro y me siento renovado", agregó.