Demi Lovato asegura "tener el control" de su vida y estar lista para colaboración con Ariana Grande

LOS ÁNGELES, CA. – La cantante Demi Lovato ha pasado por dificultades y problemas a lo largo de su vida, recientemente reveló que fue víctima de abuso sexual por parte de un traficante el día que sufrió su sobredosis y también ha dado detalles de cómo ha ido superando esta parte de su pasado.

La intérprete de “Heart Attack” reveló durante una entrevista con la revista Paper, que los aspectos positivos superan las crisis negativas. En la misma charla, Lovato afirmó que sus desordenes alimenticios no tratados fueron los causantes de que se refugiara en las drogas en 2018, pero que ha hecho todo lo posible por mejorar y superar ese aspecto.

Me gusta pensar que soy una artista empática y que se preocupa profundamente por su comunidad, y que quiero causar el mayor impacto posible en el mundo. El crecimiento personal también es importante para mí. Quiero ser conocida como una artista que se preocupa por el mundo”, declaró Demi.

Recientemente, la artista dio una entrevista para CBS Sunday Morning, dónde habló de lo que sucedió en el pasado y cómo a sus 24 años sólo decía “que estaba bien” porque estaba en frente de las cámaras. Pero que con el paso del tiempo se dio cuenta que tenía que tomar “el control” de su propia vida, ya que las decisiones las tomaban otras personas por ella.

También afirmó que los sacrificios de compartir sus luchas en el día a día han valido la pena, pero reconoció que en este momento dirige el rumbo de su vida, pero ahora se modera mas con lo que consume.

Convirtiéndose en tendencia

La estrella pop, sorprendió a sus fans luciendo mejor que nunca y más relajada y natural en una sesión de fotos para la portada de la revista de Vogue México que estará disponible en abril.

De igual forma, causó gran impacto es sus fans ya que anunció su colaboración con la cantante Ariana Grande, misma que se dará a conocer el próximo 2 de abril, cuando salga a la luz su álbum “Dancing with the devil… the art of starting over”, el cual constará de 19 canciones, entre las cuales se encuentra una colaboración con Noah Cyrus.